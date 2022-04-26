BS Nguyễn Vũ Hoàng, Trưởng khoa Lâm sàng 2, Bệnh viện Da Liễu cho biết, nam bệnh nhân 36 tuổi, quê Long An đến thăm khám vào giữa tháng 1/2022. Qua đánh giá tổng trạng ghi nhận, toàn thân bệnh nhân nổi sần và các mảng hồng ban. Cơ thể xuất hiện nhiều vết trợt loét ở môi miệng, thân mình kèm rỉ dịch, đau rát nhiều, rụng tóc.

Theo Tiền Phong, ngày 25/4, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết, tại đây vừa phát hiện một trường hợp bệnh nhân nam mắc hội chứng Rowell . Theo y văn thế giới, có khoảng 95 trường hợp hội chứng này được được báo cáo với phần lớn các trường hợp là bệnh nhân nữ và việc xuất hiện ở bệnh nhân nam rất hiếm.

Sau đó bệnh nhân tự mua thuốc nam - thuốc bắc - thuốc tây uống thêm trong khoảng 5 đến 6 tháng theo lời hướng dẫn của người quen. Tuy nhiên, bệnh không hết hẳn mà tái phát lại nhiều lần, tình trạng ngày càng trầm trọng.

Thông tin từ bệnh nhân cho biết, trước đó khoảng 1 năm cơ thể anh xuất hiện vài nốt đỏ, nhỏ nằm rải rác ở mặt và lưng, không bong vảy, không ngứa. Bệnh nhân đã đi khám nhiều nơi và được chẩn đoán là viêm da bã nhờn, được điều trị bằng thuốc uống, thuốc thoa. Tuy nhiên, khi ngừng điều trị thì ngay lập tức bệnh tái phát.

Toàn thân bệnh nhân nổi hồng ban sau đó lở loét, các phương pháp điều trị thông thường không đáp ứng - Ảnh: Tiền Phong

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã nghĩ đến hội chứng Rowell và cho người bệnh thực hiện thêm các xét nghiệm cơ bản và xét nghiệm về miễn dịch học. Từ các kết quả kiểm tra và biểu hiện sang thương da của lupus ban đỏ da cấp tính, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc Hội chứng Rowell dựa vào vào các tiêu chuẩn trong chẩn đoán bệnh Rowell.

Theo Dân Trí, hội chứng Rowell là một bệnh lý cực kỳ hiếm gặp trên thế giới, đặc trưng bởi sự kết hợp của bệnh lupus ban đỏ và các tổn thương da hình bia giống hồng ban đa dạng. Hội chứng này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1922, nhưng chỉ được công nhận là một thể bệnh riêng biệt vào năm 1963.

Các vết hồng ban trên cơ thể bệnh nhân - Ảnh: VietNamNet

Về nguyên nhân gây bệnh, có thể do bệnh nhân tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời hoặc do một số loại thuốc uống. Đặc biệt, các triệu chứng lâm sàng của Rowell rất dễ nhầm với bệnh lý dị ứng thuốc. Vì vậy, nếu trên da có phát ban bất thường, nhất là loét miệng hay rụng tóc.

"Dị ứng thuốc là bệnh lý da có tiên lượng tốt và lành bệnh hoàn toàn trong vòng vài tuần. Trong khi đó, hội chứng Rowell có diễn tiến bệnh mãn tính kéo dài nhiều năm và ảnh hưởng lên nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể như gây tổn thương gan, thận, tổn thương xương khớp, tim mạch, hô hấp…

Theo VietNamNet, sau khi tìm ra bệnh lý, bệnh nhân được điều trị đúng hướng. Đến nay sức khỏe tiến triển tốt, bệnh nhân được xuất viện điều trị ngoại trú. Bác sĩ Hoàng cũng lưu ý, triệu chứng của hội chứng trên rất dễ nhầm với dị ứng thuốc. Do đó, nếu trên da có phát ban bất thường, đặc biệt có loét miệng hay rụng tóc thì nên đến các bệnh viện chuyên khoa da liễu khám để được điều trị kịp thời.