Cảnh báo chiêu thức lừa đảo MỚI nhằm chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng

Xã hội 08/04/2022 09:58

Gần đây, tình trạng lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng theo cách thức mới đã xuất hiện.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, ngân hàng Vietcombank cho biết, gần đây, tình trạng lừa đảo mạo danh sử dụng brandname (tin nhắn hiển thị theo tên thương hiệu) ngân hàng đã xuất hiện trở lại.

Cụ thể, những mẫu tin nhắn này thường có nội dung thông báo rằng tài khoản của khách hàng "bị khóa" hoặc "đã đăng nhập ở một thiết bị khác", đi kèm với đó là một đường link dẫn đến một website giả mạo, có giao diện y hệt website của ngân hàng. Từ những webite này, người dùng rất dễ hiểu nhầm và có thể sẽ cung cấp cho kẻ xấu những thông tin đăng nhập quan trọng, từ đó bị chiếm đoạt thông tin dịch vụ và tiền trong tài khoản của khách hàng.

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Hai mẫu tin nhắn SMS giả mạo Vietcombank, bao gồm cả mẫu cũ (trái) và mẫu mới (phải) - Ảnh: Báo Thanh niên

Để nhận biết và tránh bị lừa đảo ngân hàng qua SMS, người dùng nên tự trang bị những kiến thức cơ bản. Tham khảo từ Vietcombank như sau:

- Tin nhắn giả mạo thường chứa những đường link bất thường (ví dụ: www.vcbdiogebink.com, www.vcbdingtanbink.com, www.vcbdigirabink.com…). Nếu nhận được tin nhắn có dấu hiệu này, tuyệt đối không bấm vào link và thông báo ngay cho ngân hàng (hotline, điểm giao dịch trong giờ hành chính) và cơ quan công an gần nhất.

- Ngân hàng không gửi tin nhắn SMS đi kèm các đường link đăng nhập vào dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

- Hầu hết, mỗi ngân hàng chỉ có duy nhất (ví dụ: Vietcombank chỉ có duy nhất địa chỉ https://vietcombank.com.vn/. Hãy để ý đường link khi thực hiện các giao dịch trực tuyến.

- Nếu đã lỡ bấm vào link lừa đảo và tiết lộ thông tin, tiến hành liên hệ đến tổng đài hỗ trợ của ngân hàng hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp khóa khẩn cấp đã được chỉ định trước đó để được hướng dẫn thêm.

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Khách hàng không được cung cấp các thông tin cá nhân cho bất cứ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, theo Vietnamplus/Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, ngân hàng khuyến cáo khách hàng luôn hết sức cảnh giác với những cuộc gọi, tin nhắn, email từ người lạ. Luôn xác thực người đề nghị thực hiện giao dịch khi nhận được yêu cầu chuyển tiền, nạp tiền (qua điện thoại hoặc trực tiếp).

Trong quá trình sử dụng thẻ, khách hàng cũng không được cung cấp các thông tin cá nhân cho bất cứ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Các thông tin bao gồm số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số thẻ, mã thẻ, thông tin xác thực giao dịch (mã OTP), thông tin về tài khoản ví liên kết… để tránh bị kẻ gian lấy cắp thông tin và trục lợi.

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