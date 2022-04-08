TP.HCM: Người phụ nữ 'bay' 1,3 tỷ đồng sau khi nhận cuộc điện thoại từ số lạ

Một người tự xưng là công an nói rằng bà T. dính dáng đến đường dây ma túy và yêu cầu chuyển 1,3 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền, bà T. mới biết bị lừa đảo nên vội đến công an trình báo.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 7/4, Công an quận 10, TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận tin tố giác tội phạm của bà P.T.T. (55 tuổi, ngụ quận 10) vì bị một người lừa đảo số tiền lên đến 1,3 tỷ đồng. Cụ thể, trưa 1/4, bà T. nhận được cuộc gọi số lạ của một người đàn ông xưng là Nguyễn Văn Dũng, công tác tại Công an TP. Hà Nội và thông báo việc bà T. có liên quan đến một đường dây ma túy.

Người này còn nói bà T. đang bị công an điều tra và sẽ niêm phong tài khoản của bà. Do đó, người này yêu cầu bà phải chuyển 1,3 tỷ đồng vào số tài khoản mang tên Đào Xuân Sang. Do tâm lý lo sợ nên bà T. đã đến ngay phòng giao dịch một ngân hàng ở quận 10 để chuyển gần 1,3 tỷ đồng vào tài khoản tên Đào Xuân Sang. Sau khi chuyển tiền hoàn tất, bà T. mới nghi ngờ đã bị lừa đảo tài sản nên cùng người thân đến công an trình báo.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không nên chuyển tiền cho người lạ, vì đó là lừa đảo - Ảnh: báo Công an nhân dân Trao đổi với báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, hiện nay tội phạm công nghệ cao nở rộ với nhiều chiêu thức rất tinh vi. Nhóm tội phạm hoạt động rất bài bản khiến người dân khó phát hiện, kể cả những người cảnh giác cao độ. Những chiêu lừa từ lâu như giả danh công an, viện kiểm sát hù dọa người dân vẫn còn. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang khẳng định cơ quan công an không làm việc qua điện thoại. Nếu cần liên hệ thì công an sẽ gửi giấy mời, hẹn ngày giờ tại trụ sở chứ không bao giờ điện thoại, gửi thông báo qua zalo, viber, facebook. Người dân cần cẩn thận trước những cuộc gọi lạ - Ảnh: báo Người Lao động Cũng theo báo Công an nhân dân đưa tin, mới đây, Sở Y tế TP.HCM và Tổng đài Sở Y tế TP đã ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về việc một số đối tượng tự xưng là nhân viên của Trung tâm kiểm soát dịch Covid-19 gọi điện thoại yêu cầu người bị dương tính với Covid-19 gặp mặt làm việc, đề nghị chuyển tiền để không bị đưa đi cách ly. Các đối tượng này sử dụng các số điện thoại di động và các đầu số không xác định (như +18444 1265410, +18445 3440501…), người dân cần cảnh giác.

Khởi tố cô gái giả mắc bệnh hiểm nghèo để lừa tiền nhà hảo tâm quyên góp Siêu sử dụng tài khoản Facebook đăng bài dựng chuyện bản thân bị mắc bệnh hiểm nghèo, tính mạng bị đe dọa nên các bác sĩ ở Việt Nam phải đưa qua Singapore chữa trị nhằm kêu gọi ủng hộ, quyên góp từ bạn bè.

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