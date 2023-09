TP.HCM: Người phụ nữ 'bay' 1,3 tỷ đồng sau khi nhận cuộc điện thoại từ số lạ

Cụ thể, trưa 1/4, bà T. nhận được cuộc gọi số lạ của một người đàn ông xưng là Nguyễn Văn Dũng, công tác tại Công an TP. Hà Nội và thông báo việc bà T. có liên quan đến một đường dây ma túy.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 7/4, Công an quận 10, TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận tin tố giác tội phạm của bà P.T.T. (55 tuổi, ngụ quận 10) vì bị một người lừa đảo số tiền lên đến 1,3 tỷ đồng.

Người này còn nói bà T. đang bị công an điều tra và sẽ niêm phong tài khoản của bà. Do đó, người này yêu cầu bà phải chuyển 1,3 tỷ đồng vào số tài khoản mang tên Đào Xuân Sang. Do tâm lý lo sợ nên bà T. đã đến ngay phòng giao dịch một ngân hàng ở quận 10 để chuyển gần 1,3 tỷ đồng vào tài khoản tên Đào Xuân Sang.

Sau khi chuyển tiền hoàn tất, bà T. mới nghi ngờ đã bị lừa đảo tài sản nên cùng người thân đến công an trình báo.