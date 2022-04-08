Siêu sử dụng tài khoản Facebook đăng bài dựng chuyện bản thân bị mắc bệnh hiểm nghèo, tính mạng bị đe dọa nên các bác sĩ ở Việt Nam phải đưa qua Singapore chữa trị nhằm kêu gọi ủng hộ, quyên góp từ bạn bè.

Theo báo Dân Trí đưa tin, chiều 7/4, Viện KSND huyện Đắk R'lấp cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Siêu (26 tuổi, trú tại thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về "hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, năm 2019, Siêu từng chữa trị bệnh "u trung thất", sau đó đã cắt bỏ khối u. Theo chỉ định, 6 tháng Siêu sẽ xuống bệnh viện để tái khám. Kết quả tái khám gần nhất xác định sức khỏe của cô đã ổn định, cơ thể không phát sinh khối u khác từ khối u đã được phẫu thuật.

Nhưng đến tháng 9/2021, Siêu bắt đầu sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài dựng chuyện căn bệnh đó của mình đang diễn biến xấu, tính mạng bị đe dọa nên các bác sĩ ở Việt Nam phải đưa Siêu qua Singapore để chữa trị. Mục đích đăng tải bài viết này là để kêu gọi sự ủng hộ, quyên góp từ bạn bè.

Siêu dựng chuyện bị bệnh hiểm nghèo để chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Dân Trí Siêu sử dụng tài khoản Facebook khác có tên "An Khang", "Trung Quân" và tài khoản Zalo mang tên "Quốc Hùng" để gải làm người nhắn tin trao đổi về bệnh tình của Siêu ở Singapore (các nhân vật này đều do Siêu tự tạo ra, tự nhắn tin).

Sau đó, Siêu chụp hình các cuộc trò chuyện do Siêu tự tạo rồi sử dụng tài khoản Facebook "Trung Quân" gửi cho một số bạn bè. Đặc biệt, Siêu còn sử dụng chiêu thức trên nhắn tin cho người bạn tên V.T.N.T. để đề nghị T. đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ, quyên góp. Tin tưởng nhân vật do Siêu hư cấu, sau đó T. đã chuyển cho Siêu 2 triệu đồng và đứng ra đăng tin trên Facebook về bệnh tình của Siêu để kêu gọi sự ủng hộ của mọi người. Đồng thời, nhiều cá nhân tại nhiều tỉnh, thành khác, bao gồm người quen và người lạ cũng ủng hộ và chuyển tiền vào tài khoản của Siêu, tổng số tiền khoảng 50 triệu đồng. Theo thông tin của Infonet/Vietnamnet, đến giữa tháng 9/2021, sau khi bị một tài khoản Facebook phát hiện sự việc lừa đảo, Siêu đã chủ động đăng bài lên Facebook xin lỗi, thừa nhận hành vi gian dối của mình và đề nghị những ai đã chuyển tiền ủng hộ cung cấp số tài khoản để Siêu trả lại tiền. Đến ngày 21/9/2021, một người từng chuyển tiền cho Siêu đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định có 8 cá nhân chuyển tiền ủng hộ và bị Siêu chiếm đoạt gần 16 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang được công an làm rõ.

Để trẻ nhỏ ở nhà một mình, phụ huynh cần cảnh giác ngay với chiêu trò lừa đảo mới này tránh 'mất tiền oan'! Người phụ nữ này quát, mắng và giả vờ gọi điện thoại cho mẹ cháu bé, yêu cầu lấy con lợn đất tiết kiệm trên nhà xuống đập để lấy tiền trả

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-to-co-gai-gia-mac-benh-hiem-ngheo-de-lua-tien-nha-hao-tam-quyen-gop-460934.html