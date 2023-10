Sau hơn 1 giờ nỗ lực của các bác sĩ phẫu thuật, ca mổ diễn ra thành công thuận lợi. Khối u buồng trứng khổng lồ kích thước 15x20cm, nặng 2kg trong bụng bệnh nhi đã được bóc tách, cắt bỏ trọn vẹn và đưa ra ngoài. Do quá trình xử trí nhanh chóng nên bệnh nhân không bị mất nhiều máu. Sau phẫu thuật, sức khỏe bé gái tiến triển tích cực. Bệnh nhi đã ăn uống bình thường, vận động và đi lại nhẹ nhàng chỉ sau 1 ngày.

Nhận định đây là trường hợp đặc biệt, bé gái mới 12 tuổi nhưng lại mang khối u buồng trứng kích thước lớn hiếm gặp. Các bác sĩ khoa Phụ sản đã trao đổi cặn kẽ với gia đình, đồng thời hội chẩn với các chuyên khoa Ung bướu và Gây mê hồi sức để có phương án phẫu thuật cắt bỏ khối u đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.

Kíp mổ khoa Ung bướu tiến hành phẫu thuật bóc tách u cho bé gái 12 tuổi

Ths.Bs Vũ Xuân Kiên, Trưởng khoa Ung bướu cho biết: "Đây là một trường hợp khá hi hữu bởi bé gái mới 12 tuổi, chưa dậy thì nhưng lại có khối u buồng trứng rất to. Do cao lớn phổng phao nên gia đình không nhận thấy vùng bụng của bé tăng kích thước bất thường, chỉ đến khi có dấu hiệu đau tức nhiều thì mới đi khám phát hiện u lớn".

U quái buồng trứng có nguồn gốc từ các tế bào mầm biệt hóa thành với cấu trúc là các loại bã nhờn, xương, tóc, da… Đối tượng dễ bị u buồng trứng đa số là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (trên 20 tuổi), ít gặp ở trẻ nhỏ tuổi. U buồng trứng thường lành tính, tuy nhiên nếu không phát hiện kịp thời, để u phát triển quá lớn có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như: xoắn nang, nhất là đối với các u nang lớn có cuống; vỡ u nang, do u quá lớn kèm xuất huyết bên trong u; ảnh hưởng tới khả năng sinh sản và ung thư hóa…

U buồng trứng ở bé gái thường khó phát hiện ở giai đoạn mới hình thành hoặc đang phát triển, bởi triệu chứng bệnh âm thầm, dễ nhầm lẫn với bệnh lý khác. Do đó, việc khám phụ khoa tổng quát định kỳ rất cần thiết đối với chị em phụ nữ, kể cả bé gái nhằm kịp thời phát hiện ra những dấu hiện bất thường.

Nguồn: Facebook Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh