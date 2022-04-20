Nhầm lá ngón thành rau ăn được, 9 người bị ngộ độc

Xã hội 20/04/2022 09:34

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận 9 bệnh nhân nhập viện do ngộ độc lá ngón.

Mới đây, trên trang page chính thức của Bênh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã đăng tải bài viết liên quan đến việc bệnh viện đã tiếp nhận 9 bệnh nhân ngộ độc lá ngón vào 13h ngày 19/4/2022. Theo đó, cả 9 người đều làm cùng đội trong một công ty tại xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc.

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Các bệnh nhân đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện

Theo lời kể của bệnh nhân, nhóm 9 người cùng quê ở Nghệ An đang làm việc cho công ty tại huyện Cao Lộc. Thấy cạnh nơi làm việc có nhiều loại rau rừng mọc, do nhầm lẫn với một loại cây ăn được nên một người thợ trong nhóm đã hái lá ngón về xào ăn trong bữa trưa. Sau ăn khoảng 30 phút cả 9 người đều xuất hiện dấu hiệu đau đầu, chóng mặt nên đã đến Bệnh viện cấp cứu.

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Lá ngón bệnh nhân mang đến Bệnh viện

Tại Bệnh viện, các bệnh nhân đã được gây nôn chủ động, rửa dạ dày cấp cứu, uống than hoạt tính và truyền dịch. Hiện tại sức khoẻ 9 bệnh nhân tạm ổn định, một số bệnh nhân còn chóng mặt và tê bì tay chân.

Do chất độc trong lá ngón hấp thụ nhanh qua đường tiêu hoá và có thể gây ra các triệu chứng nặng ảnh hưởng đến thần kinh và gan, thận nên 9 bệnh nhân tiếp tục được làm thêm các xét nghiệm và theo dõi tích cực.

Ở Việt Nam, lá ngón được coi là một trong bốn loại cây có độc tính hàng cao nhất (thuộc độc bảng A). Trong lá ngón chứa chất kịch độc gây chết người, đó chính là hoạt chất Alkaloid. Lá ngón rất giống và thường mọc gần nhiều cây thuốc, rau ăn nên dễ dẫn đến sự nhầm lẫn. Do vậy, người dân cần hết sức cẩn trọng khi hái các loại cây rừng làm thuốc hoặc dùng làm thực phẩm để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Ảnh: Facebook Bênh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

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Từ khóa:   ngộ độc ăn nhầm lá ngó ngộ độc thực phẩm

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