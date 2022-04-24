Bệnh nhi 10 tuổi được bố đưa đến khám với lý do da vùng bụng có những đợt "chảy máu" kèm với đau bụng âm ỉ. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định trẻ bị hiện tượng "mồ hôi máu".

Theo báo Lao Động, tại hội nghị khoa học thường niên của Bệnh viện Da liễu TP.HCM ngày 24/4, bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Trinh - Khoa Lâm sàng 1 Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết đơn vị đã tiếp nhận bệnh nhi 10 tuổi (nữ, Bình Dương) được bố đưa đến khám với lý do khoảng 3 tuần nay da vùng bụng có những đợt "chảy máu" kèm với đau bụng âm ỉ vào tháng 10/2021. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định trẻ bị hiện tượng "mồ hôi máu". Đây là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp, trong khoảng 25 năm trở lại đây y văn thế giới chỉ ghi nhận khoảng 25 ca. Bệnh đã được chứng minh có liên quan đến yếu tố tâm lý, stress tinh thần.

Khai thác bệnh sử, bố của trẻ cho biết khoảng tháng 9/2021, da vùng bụng bé có những đợt "chảy máu" dù không có thương tích gì. Ban đầu bé chảy máu 1-2 lần một ngày, mỗi lần mất khoảng 0,2 đến 0,5 ml máu, kéo dài khoảng 10 giây và tự ngừng chảy mà không cần xử trí gì. Tần suất chảy máu và lượng máu mất mỗi lần chảy tăng dần. Bên cạnh đó, trẻ hay đau bụng âm ỉ, gia đình đưa trẻ đi khám ở nhiều bệnh viện nhưng không tìm ra nguyên nhân. Tất cả các xét nghiệm như công thức máu, đông máu, siêu âm bụng và CT Scan bụng đều không phát hiện bất thường.

Bệnh nhi đột ngột chảy máu ở vùng bụng - Ảnh: báo Lao Động Cũng thông tin về sự việc, theo Tuổi Trẻ, lý giải về hiện tượng này, bác sĩ Trinh cho biết khi bị căng thẳng quá mức sẽ gây kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, làm giãn mạng lưới mạch máu quanh tuyến mồ hôi. Nếu mạch máu giãn ra đến mức độ mà hồng cầu có thể đi qua được mạch máu và chui vào tuyến mồ hôi sẽ gây nên hiện tượng mồ hôi máu. Trong trường hợp này, bệnh nhi sau một thời gian dài cách ly xã hội do dịch COVID-19 cũng đã phải trải qua những xáo trộn tâm lý nhất định. Bé tỏ ra buồn rầu, đòi được ngủ chung với bố mẹ dù bé đã quen ngủ riêng từ năm 5 tuổi. "Chúng tôi chuyển bé đến thăm khám chuyên gia tâm lý - tâm thần và được chẩn đoán là rối loạn lo âu chia ly ở trẻ em" - bác sĩ Trinh thông tin. Bệnh nhi sau đó được điều trị tâm lý với thuốc an thần và điều chỉnh hành vi. Hai tuần sau tình trạng bệnh được cải thiện. Đến khoảng cuối tháng 12/2021 bé đã hết hẳn những đợt chảy máu và cảm giác đau bụng âm ỉ cũng không còn nữa.

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