Công an Hà Tĩnh vừa triệu tập, làm việc với 3 người liên quan đến vụ hành hung nữ chủ quán ăn dẫn đến nhập viện.

Theo VTC news đưa tin, công an Hà Tĩnh vừa triệu tập, làm việc với 3 người liên quan đến vụ hành hung nữ chủ quán ăn dẫn đến nhập viện. Người bị triệu tập là: Phan Bình An (SN 1990, phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh); Nguyễn Tất Hùng (SN: 1994, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Lê Huỳnh Đức (SN: 1996, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Tại cơ quan điều tra, những đối tượng trên đã thành khẩn thừa nhận hành vi vi phạm của mình và khai nhận: Vào khoảng 2h ngày 22/4/2022, An, Hùng, Đức cùng vài người bạn vào ăn đêm tại quán Giang Cày. Trong lúc vào ăn đã xích mích về lời nói với chị G. là chủ quán và đã có hành vi dùng ghế nhựa đánh vào người chị G.

Trước đó, lúc 2h30 ngày 22/4, công an xã Thạch Trung (TP. Hà Tĩnh) nhận được thông tin trình báo của chị Đặng Thị G. (SN 1990, trú tại tổ 8, thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh; chủ quán ăn tại thôn Tân Trung, xã Thạch Trung) về việc bị một nhóm thanh niên lạ mặt chửi bới và đánh gây chấn thương. Nhóm khách hành hung dã man chủ quán - Ảnh: Cắt từ clip Theo camera ghi lại, khoảng 1h53 ngày 22/4, 7 người đàn ông đến quán ăn đêm của chị G. Trong lúc nói chuyện, do xảy ra mâu thuẫn, một người trong nhóm này chửi bới và dùng ghế nhựa đánh chị G. Chưa dừng lại ở đó, khi chị G. gọi điện cho người thân thì người đàn ông này và hai người đi cùng tiếp tục cầm ghế tấn công chị.

“Sau khoảng 10 phút ngồi tại bàn chưa gọi món, một vài người trong nhóm liên tục yêu cầu chủ quán đưa thuốc lào và đồ uống. Vì hết thuốc nên họ lớn tiếng quát mắng, văng tục. Trong lúc chị G. đứng ra giải thích, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, một người đàn ông trong nhóm bất ngờ đứng dậy dùng ghế lao vào đánh chị G.” - người thân chị G. cho biết. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhóm người gây hấn đã rời khỏi hiện trường. Chị G. được người thân đưa đến bệnh viện điều trị trong tình trạng bị thương, tâm lý bất ổn. Toàn bộ quá trình sự việc đều được camera của quán ăn ghi lại. Chị G. đang được điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn TP. Hà Tĩnh - Ảnh: Dân Việt Trao đổi với Dân Việt, chiều 23/4, anh K. (chồng chị G.) cho biết sức khỏe của vợ vẫn chưa được ổn định. Anh K. nói: "Vợ tôi vẫn đau đầu, choáng váng, buồn nôn và chưa ăn uống được. Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm những đối tượng manh động này". Anh K. cũng cho hay, gần 2 giờ sáng ngày 22/4, có 7 đối tượng vào quán ăn và kiếm cớ gây chuyện rồi cầm ghế nhựa, ấm nước đánh chị G gục xuống đất. Một số người dân chứng kiến nhưng không dám can ngăn vì thấy nhóm đối tượng quá hung hãn, manh động. Hiện, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục làm rõ vụ việc.

Vụ chồng 'triển võ' vun vút vào người vợ trước mặt 3 con nhỏ: Nạn nhân nhiều lần bị hành hung nhưng không có nhu cầu thưa kiện Trong bản tường trình tại cơ quan chức năng phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương), chị V.T.H, người phụ nữ bị chồng đánh ghi rõ: ''Việc cá nhân bị đánh, tôi không có yêu cầu giải quyết và không có yêu cầu thưa kiện gì''.

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