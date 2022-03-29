Chủ quán bánh ướt lòng gà Đà Lạt đã làm việc với cơ quan chức năng và lên tiếng về vụ việc, người này thừa nhận có hất tay và lớn tiếng với khách nhưng tất cả đều có nguyên nhân đằng sau.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước vụ việc một quán bánh ướt khá nổi tiếng tại Đà Lạt có hành vi chửi bới, hành hung du khách. Bài viết xuất hiện trên trang Facebook có tên Người Đà Lạt còn đính kèm nhiều ảnh và video clip để chứng minh câu chuyện này. Cụ thể, tài khoản này viết: "Sáng hôm 25/2/2022, đoàn chúng tôi quay lại quán và gọi món bánh căn cho cả đoàn gồm 30 phần bánh. Chúng tôi vào ngồi và biết là chuẩn bị gần 30 phần sẽ mất thời gian nên đã chủ động gọi sữa đậu nành để uống trong lúc chờ đợi. "Mọi chuyện bắt đầu từ đây, chúng tôi chưa hề phàn nàn về việc sao chuẩn bị lâu thế, mà chị chủ quán, là cái chị đang làm bánh căn cứ cằn nhằn mãi 1 câu là, ăn cả 26 phần mà không chịu gọi đặt trước... Giọng của chị chủ tiếp tục to và chua ngoa hơn nữa, nên chúng tôi bảo thôi không nói gì nữa, tính tiền những thứ chúng tôi đã dùng để chúng tôi đi quán khác. Lúc này anh chồng chị chủ bắt đầu thái độ, lời qua tiếng lại và còn bảo với chúng tôi là BIẾN".

Cũng theo vị khách này, khi đoàn lên xe, chủ quán bắt đầu nói những lời "nguyền rủa cay độc". Khi thấy khách quay video, chủ quán còn "hùng hổ xông lên", "hành hung trưởng đoàn". "Do sợ bị đập điện thoại, mất đi video nên tôi không quay tiếp được lúc bị hành hung", vị khách bức xúc viết. Bài đăng ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận của cư dân mạng. Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 28/3, bà Lê Xuân Diệp Tịnh - chủ quán bánh ướt lòng gà Hen (50 Tăng Bạt Hổ, P.1, TP Đà Lạt) cho biết vô cùng bất ngờ khi được bạn bè thông báo quán mình bỗng trở nên "hot" trên mạng. Theo bà, nội dung được đăng tải rất phiến diện, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, danh dự của mình.

Chủ quán Lê Xuân Diệp Tịnh làm việc với cơ quan chức năng TP Đà Lạt - Ảnh: Tuổi Trẻ Chủ quán cho biết nhóm du khách trước đó có đến quán của bà để ăn bánh ướt và ngỏ ý trở lại vào hôm sau để ăn bánh căn. Vì thấy đoàn có nhiều người, bà đề nghị khách đặt cóc trước để chuẩn bị vì làm bánh căn sẽ hơi lâu, nhưng nhóm du khách không đồng ý và sáng hôm sau vẫn quay lại để ăn và gọi 26 phần bánh căn. Bà Tịnh thừa nhận người trong quán có to tiếng với khách: "Đợi khoảng 30 phút, khách hàng có phàn nàn về chuyện đợi lâu và tỏ thái độ không muốn ăn nữa mà đổi sang quán khác. Sau khi quán có giải thích rằng đã làm được một số phần nhưng khách vẫn không chịu thì trong lúc lời qua tiếng lại, một nhân viên nam tại quán không giữ được bình tĩnh và có to tiếng nói nếu không ăn thì biến đi" - bà kể. Còn về việc hành hung, bà cho biết chỉ hất tay du khách khi thấy nhóm này quay phim: "Sau khi ra khỏi quán, một số khách nữ quay trở lại cửa quán quay phim bằng iPad, bà Kim có lại gần và hất tay du khách, ngăn cản việc quay phim này. "Tôi cam đoan chỉ có việc hất tay không cho quay phim nữa, chứ không hề có việc hành hung như thông tin đã đưa" - bà Kim cho biết. Cũng liên quan đến vụ việc, theo VietNamNet, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt cho biết, khi liên lạc tìm hiểu thông tin, vị khách cũng trình bày bị chủ quán hành hung. Tuy nhiên, qua xác minh bước đầu từ camera các nhà dân lân cận thì chỉ có hình ảnh hai bên cự cãi qua lại, to tiếng với nhau, không phát hiện hình ảnh hành hung, đánh khách.

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