Sau khi đòi được số tiền nợ từ "người yêu cũ", cô gái này và nhóm đối tượng đi theo lại tiếp tục hành hung khiến 3 người bị thương phải nhập viện điều trị.

Báo Công an Nhân dân đưa tin, cơ quan Công an quận 4, TP.HCM hiện đang trong quá trình điều tra làm rõ và truy xét nhóm đối tượng hành hung 3 người khác tại khu vực đường Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4. Nạn nhân trong vụ việc này là T.Q.H, Đ.T.Đ (cùng SN 2000) và H.N (SN 2003) hiện đã được nhập viện điều trị và sức khỏe dần ổn định.

Ban đầu cô gái này chỉ đến để đòi tiền H. - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, vào chiều ngày 11/4, một cô gái cùng người thân của mình đã đến nhà của H. để đòi số tiền 1 triệu đồng mà H. đã mượn từ trước. Tuy nhiên, sau khi trả tiền thì H. và cô gái này lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cô gái này bỏ đi thì một lúc sau có nhóm người quay lại mang theo nhiều hung khí đến hành hung H. và Đ.

Theo báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, H. và Đ. vì bị tấn công bất ngờ nên đã cố gắng chạy trốn vào nhà người thân nhưng vẫn bị nhóm người trên đuổi theo và gây ra thương tích. Nhóm người này sau đó lại tiếp tục chạy lên phòng trọ gần đó, chém N. đang nằm ngủ và ra tay đập phá, làm hư hỏng nhiều đồ đạc.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc khiến 3 người bị thương - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Trao đổi với báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, bà nội của H. cho hay, cô gái kia là người yêu cũ của H., còn N. chỉ là đến phòng trọ của bạn chơi chứ không liên quan gì đến vụ việc nhưng vẫn bị nhóm đối tượng này ra tay hành hung.

Công an quận 4, TP.HCM đã lập tức tổ chức điều tra và ghi nhận thông tin vụ việc ngay sau khi nhận được tin báo. Được biết, cả 3 nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị chấn thương ở tay, vai, chân.

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