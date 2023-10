Trong lúc mâu thuẫn, người chồng đã tát vào mặt vợ khiến nạn nhân bị đập đầu xuống bàn bất tỉnh, được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, chiều ngày 12/4, ông Đặng Ngọc Phúc, Chủ tịch UBND xã Minh Khương, huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc xô xát giữa hai vợ chồng dẫn đến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 10/4, hai vợ chồng anh Đặng Minh T. xảy ra xích mích, cãi vã tại nhà riêng. Trong một khoảnh khắc không thể giữ được bình tĩnh, anh T đã vung tay tát chị H thật mạnh khiến nạn nhân đập đầu vào bàn và bất tỉnh. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng chị H đã tử vong ngay sau đó.

Người dân đã đưa chị H. đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do mất nhiều máu nên nạn nhân tử vong. Anh T. bị công an tạm giữ để điều tra.

Dẫn theo nguồn tin từ ViệtNam.Net, theo chỉ huy Công an huyện Hàm Yên, hai vợ chồng ngày thường rất hoà thuận, không có mâu thuẫn. Sự việc không may do người chồng quá nóng giận, dẫn tới người vợ bị trọng thương và tử vong.

Chỉ huy Công an huyện Hàm Yên còn cho biết thêm, xô xát giữa vợ chồng nghi phạm là tức giận bộc phát. Đặng Minh T. không say rượu hay sử dụng chất kích thích.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Gặp lại người phụ nữ bỗng dưng bị tạt axit ở TP.HCM: “Gần 10 năm vẫn chưa tìm ra hung thủ khiến tôi đau về thể xác và tinh thần” Năm 2013, khi đang ngồi vá xe, người phụ nữ bất ngờ bị tạt axit suýt mất mạng. Giành lại được sự sống nhưng nỗi đau dai dẳng về thể xác và tinh thần do axit gây ra đến tận gần 10 năm sau vẫn chưa dứt đối với nạn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-cai-lon-tieng-chong-khong-giu-duoc-binh-tinh-tat-nguoi-vo-that-manh-khien-vo-tu-vong-ngay-sau-do-it-phut-461899.html