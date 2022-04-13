Cự cãi lớn tiếng, chồng không giữ được bình tĩnh, tát người vợ thật mạnh khiến vợ tử vong ngay sau đó ít phút

Xã hội 13/04/2022 09:10

Trong lúc mâu thuẫn, người chồng đã tát vào mặt vợ khiến nạn nhân bị đập đầu xuống bàn bất tỉnh, được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, chiều ngày 12/4, ông Đặng Ngọc Phúc, Chủ tịch UBND xã Minh Khương, huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc xô xát giữa hai vợ chồng dẫn đến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 10/4, hai vợ chồng anh Đặng Minh T. xảy ra xích mích, cãi vã tại nhà riêng. Trong một khoảnh khắc không thể giữ được bình tĩnh, anh T đã vung tay tát chị H thật mạnh khiến nạn nhân đập đầu vào bàn và bất tỉnh. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng chị H đã tử vong ngay sau đó.

Người dân đã đưa chị H. đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do mất nhiều máu nên nạn nhân tử vong. Anh T. bị công an tạm giữ để điều tra.

Dẫn theo nguồn tin từ ViệtNam.Net, theo chỉ huy Công an huyện Hàm Yên, hai vợ chồng ngày thường rất hoà thuận, không có mâu thuẫn. Sự việc không may do người chồng quá nóng giận, dẫn tới người vợ bị trọng thương và tử vong.

Chỉ huy Công an huyện Hàm Yên còn cho biết thêm, xô xát giữa vợ chồng nghi phạm là tức giận bộc phát. Đặng Minh T. không say rượu hay sử dụng chất kích thích.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

 

Gặp lại người phụ nữ bỗng dưng bị tạt axit ở TP.HCM: “Gần 10 năm vẫn chưa tìm ra hung thủ khiến tôi đau về thể xác và tinh thần”

Gặp lại người phụ nữ bỗng dưng bị tạt axit ở TP.HCM: “Gần 10 năm vẫn chưa tìm ra hung thủ khiến tôi đau về thể xác và tinh thần”

Năm 2013, khi đang ngồi vá xe, người phụ nữ bất ngờ bị tạt axit suýt mất mạng. Giành lại được sự sống nhưng nỗi đau dai dẳng về thể xác và tinh thần do axit gây ra đến tận gần 10 năm sau vẫn chưa dứt đối với nạn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng tát vợ chồng giết vợ Tuyên Quang

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?