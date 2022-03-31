NÓNG: Bé gái 10 tuổi ở Thái Bình nghi bị chú họ xâm hại đến đau 'vùng nhạy cảm'

Xã hội 31/03/2022 11:38

Sau khi phát hiện ra những dấu hiệu khác thường của con, mẹ của bé gái đã gặng hỏi và trình báo sự việc kinh hoàng này.

Theo báo Giao Thông đưa tin, vụ việc bé gái tên T. (10 tuổi) ngụ tại xã Vũ Chính, TP.Thái Bình nghi bị chú họ xâm hại hiện đang được Công an TP.Thái Bình điều tra.

Dựa trên nội dung trong đơn trình báo của mẹ bé T., vào chiều ngày 19/3 vừa qua, khi bé T. cùng các bạn đang chơi ở nhà thì ông Nguyễn Thanh S. (51 tuổi, chú họ của T.) đi xe máy điện đến. Lúc này, ông S. có hỏi bé T. và các bạn có muốn lấy vỏ nhựa để bán đồng nát không thì lên xe ông S. về trang trại ông đang làm việc để lấy. Sau đó thì bé T. đã ngồi lên xe và được ông S. chở đi. Được biết, lúc này trong nhà không có người lớn.

Thai Binh 1
Bé T. vì đau vùng kín nên đã kể lại sự việc cho mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày 29/3 (tức 10 ngày sau), bé T. bị đau vùng kín nên mới nói với mẹ của mình. Sau khi gặng hỏi, mẹ của bé T. biết được việc con gái bị S. xâm hại qua lời kể của bé.

Trưởng phòng Lao động, thương binh và xã hội TP.Thái Bình, ông Đỗ Trọng Chỉnh trao đổi với phóng viên Báo Giao Thông rằng đơn vị hiện đã nhận được báo cáo ban đầu của UBND xã Vũ Chính về việc bé T. bị xâm hại, ông nói: "Khoảng 22h đêm ngày 29/3, mẹ bé gái làm đơn trình báo chính quyền và Công an xã Vũ Chính về việc của con gái mình bị xâm hại".

Thai Binh 2
Vụ việc hiện đang được Công an TP.Thái Bình điều tra - Ảnh minh họa: Internet

Theo ông Đỗ Trọng Chỉnh, Công an xã Vũ Chính đã báo cáo sự việc lên Công an TP Thái Bình về vụ việc ngay sau khi nhận được đơn trình báo nhầm để điều tra theo thẩm quyền. Cũng ngay trong đêm 29/3, đối tượng Nguyễn Thanh S. đã bị công an mời lên làm việc.

Theo báo Lao Động, liên quan đến vụ việc trên, vào ngày 30/3 vừa qua, UBND TP.Thái Bình cũng đã có văn bản gửi đến UBND xã Vũ Chính cùng với các ban ngành liên quan phối với Công an TP.Thái Bình khẩn trương trong việc điều tra và có các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, đảm bảo an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại.

Vụ người đàn ông bị vợ cắt cụt "của quý" vì có "hành vi lạ" với con riêng: Có cơ sở xác định hành vi xâm hại tình dục bé gái

Vụ người đàn ông bị vợ cắt cụt "của quý" vì có "hành vi lạ" với con riêng: Có cơ sở xác định hành vi xâm hại tình dục bé gái

Thông tin từ luật sư của chị N. cho biết, cơ quan điều tra đã có cơ sở xác định đối tượng đã xâm hại tình dục cháu gái suốt thời gian dài từ tháng 8 năm 2020 đến nay.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 10 tuổi bị chú họ xâm hại bé gái bị xâm hại ở Thái Bình bé gái 10 tuổi bị xâm hại

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 12 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 12 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số