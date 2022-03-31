Sau khi phát hiện ra những dấu hiệu khác thường của con, mẹ của bé gái đã gặng hỏi và trình báo sự việc kinh hoàng này.

Theo báo Giao Thông đưa tin, vụ việc bé gái tên T. (10 tuổi) ngụ tại xã Vũ Chính, TP.Thái Bình nghi bị chú họ xâm hại hiện đang được Công an TP.Thái Bình điều tra.

Dựa trên nội dung trong đơn trình báo của mẹ bé T., vào chiều ngày 19/3 vừa qua, khi bé T. cùng các bạn đang chơi ở nhà thì ông Nguyễn Thanh S. (51 tuổi, chú họ của T.) đi xe máy điện đến. Lúc này, ông S. có hỏi bé T. và các bạn có muốn lấy vỏ nhựa để bán đồng nát không thì lên xe ông S. về trang trại ông đang làm việc để lấy. Sau đó thì bé T. đã ngồi lên xe và được ông S. chở đi. Được biết, lúc này trong nhà không có người lớn.

Bé T. vì đau vùng kín nên đã kể lại sự việc cho mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày 29/3 (tức 10 ngày sau), bé T. bị đau vùng kín nên mới nói với mẹ của mình. Sau khi gặng hỏi, mẹ của bé T. biết được việc con gái bị S. xâm hại qua lời kể của bé.

Trưởng phòng Lao động, thương binh và xã hội TP.Thái Bình, ông Đỗ Trọng Chỉnh trao đổi với phóng viên Báo Giao Thông rằng đơn vị hiện đã nhận được báo cáo ban đầu của UBND xã Vũ Chính về việc bé T. bị xâm hại, ông nói: "Khoảng 22h đêm ngày 29/3, mẹ bé gái làm đơn trình báo chính quyền và Công an xã Vũ Chính về việc của con gái mình bị xâm hại".

Vụ việc hiện đang được Công an TP.Thái Bình điều tra - Ảnh minh họa: Internet

Theo ông Đỗ Trọng Chỉnh, Công an xã Vũ Chính đã báo cáo sự việc lên Công an TP Thái Bình về vụ việc ngay sau khi nhận được đơn trình báo nhầm để điều tra theo thẩm quyền. Cũng ngay trong đêm 29/3, đối tượng Nguyễn Thanh S. đã bị công an mời lên làm việc.

Theo báo Lao Động, liên quan đến vụ việc trên, vào ngày 30/3 vừa qua, UBND TP.Thái Bình cũng đã có văn bản gửi đến UBND xã Vũ Chính cùng với các ban ngành liên quan phối với Công an TP.Thái Bình khẩn trương trong việc điều tra và có các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, đảm bảo an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại.

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