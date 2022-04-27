Trước đó, vào đầu tháng 1/2022, cả 4 bị can trên bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa khởi tố về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Trong đó, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Tùng Dương và Lê Thanh Hoàn Nguyên bị tạm giam 3 tháng; riêng Lê Tùng Vân do tuổi cao nên được cho tại ngoại và bị cấm khỏi nơi cư trú tại địa chỉ nhà bà Cao Thị Cúc.

Theo Thanh Niên, chiều ngày 26/4, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã có thông báo gửi cho bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ nhà bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - tự đặt là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) thông báo về việc gia hạn tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (28 tuổi) và Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi, cùng ngụ tại hộ bà Cúc) đến ngày 3/6/2022.

Theo Điều 9 Bộ luật Hình sự 2015 về phân loại tội phạm, các bị can sẽ bị xếp vào nhóm phạm tội ít nghiêm trọng nếu bị khởi tố theo khoản 1 hoặc nhóm tội phạm nghiêm trọng nếu bị khởi tố theo khoản 2.

Theo Zing News, chia sẻ về sự việc dưới góc độ pháp luật, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch) cho biết, để tính thời hạn tạm giam, cần xác định các bị can bị khởi tố theo khoản nào tại Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015. Nếu bị khởi tố theo khoản 1, mức án tối đa là 3 năm tù còn nếu bị xác định ở khoản 2, mức án tối đa các bị can đối mặt là 7 năm tù.

Điều 173 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định thời hạn tạm giam bị can là không quá 2 tháng với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 3 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng và không quá 4 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Internet

Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam, cơ quan công an có quyền gia hạn thời gian tạm giam thêm tối đa 1 tháng với tội phạm ít nghiêm trọng và 2 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng.

"Như vậy, tổng thời gian tạm giam tối đa tại cơ quan công an đối với bị can phạm tội ít nghiêm trọng là 3 tháng và với bị can phạm tội nghiêm trọng là 5 tháng. Nếu các bị can trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 và cơ quan công an nhận thấy vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần thời gian dài hơn để điều tra, việc gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với các bị can là phù hợp với quy định", luật sư Tuấn Anh phân tích.

Cùng quan điểm, luật sư Lưu Kiều Trang (Phó giám đốc Công ty Luật Hà Trọng Đại và cộng sự) cũng cho rằng việc gia hạn tạm giam đối với các bị can trong trường hợp phạm tội nghiêm trọng là đúng quy định và có cơ sở.

Ngoài ra, luật sư cho biết khi vụ án được chuyển sang VKSND tỉnh Long An, nếu nhận thấy cần tiếp tục tạm giam bị can để điều tra, VKS có quyền gia hạn tạm giam một lần đối với tội phạm nghiêm trọng. Thời gian gia hạn tạm giam tương tự như tại cơ quan công an.

Khi đã hết thời hạn tạm giam, cơ quan tiến hành tố tụng phải trả tự do cho người bị tạm giam. Trường hợp xét thấy cần thiết, cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác.

Tịnh thất Bồng Lai sau này được đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ - Ảnh: Internet

Theo VietNamNet, như đã thông tin, Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận đơn của nhiều cá nhân tố giác, tố cáo có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như: lợi dụng tôn giáo để trục lợi, lừa đảo, loạn luân, xảy ra tại cơ sở có tên “Tịnh thất Bồng Lai” sau được đổi tên là “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đức Hoà khởi tố và thụ lý vụ án nhưng sau đó được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh mở rộng điều tra. Các đơn vị này đã có hai lần khám xét “Tịnh thất Bồng Lai”, là cơ sở biến gia thành tự tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà.

Được biết, “Tịnh thất Bồng Lai” tồn tại rất nhiều năm, gây bức xúc dư luận khi có những dấu hiệu trục lợi từ thiện. Bước đầu cơ quan chức năng tỉnh Long An có xác minh sơ bộ là cơ sở biến gia thành tự, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo, mạo nhận là trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện của nhà hảo tâm trong, ngoài nước.

Đại diện Công an tỉnh Long An cũng cho hay, có nhiều vấn đề tại “Tịnh thất Bồng Lai” sẽ được làm rõ trong thời gian tới và công bố đến dư luận.