Nam tài xế uống rượu bia, dương tính ma túy lái ô tô lao vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng vừa bị khởi tố.
- Tạm giữ điều tra tài xế xe ô tô 'điên' lao kinh hoàng vào tiệm bánh mì, ám ảnh đoạn clip nhiều người bị đè lấp thương vong
- Vụ 'ô tô điên' lao vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng: Phát hiện tài xế gây tai nạn có sử dụng CHẤT CẤM
Ngày 26/4, trao đổi với VietNamNet, thượng tá Trần Văn Tám – Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Lương Duy Tân (SN 1980, trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) về để điều tra hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
“Thời gian qua, chúng tôi đợi kết quả giám định thương tích các nạn nhân, đến nay có kết quả và quyết định khởi tố tài xế này” - vị này thông tin.
Theo thông tin của Thanh Niên, tài xế Duy Tân bị khởi tố ở khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp vi phạm "Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng", với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.
Trước đó, trưa 3/4, Tân cùng nhóm bạn 4 người đi nhậu trên đường Duy Tân (Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Đến đường nhánh hầm chui Điện Biên Phủ, Tân tông xe vào đuôi ô tô 16 chỗ lưu thông cùng chiều phía trước, sau đó phóng tiếp về hướng đường Lê Độ, đâm thẳng vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh (40A Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê).
Lúc này, trong tiệm bánh mì có 6 người, gồm 3 phụ nữ, 3 trẻ em. Cú tông xe cực mạnh khiến 2 quầy bánh mì và phần mặt tiền đổ sập, 5 người bị dồn vào góc tường, chỉ có một trẻ em ngồi sát vách may mắn không bị thương.
Qua test nhanh, tài xế Tân vừa vi phạm nồng độ cồn, vừa dương tính với ma túy. Tân khai nhận đã sử dụng ma túy trước đó khi đi sinh nhật bạn ở TP.Hội An (Quảng Nam). Do đó, Tân mất kiểm soát, lao xe vào tiệm bánh mì.
Không chỉ vậy, được biết, cuộc nhậu của Tân cùng nhóm bạn kéo dài 6 giờ, 4 người uống hết 4 thùng bia. Sau đó, mặc dù Tân đã say xỉn nhưng vẫn điều khiển ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi về nhà.