Nam tài xế uống rượu bia, dương tính ma túy lái ô tô lao vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng vừa bị khởi tố.

Ngày 26/4, trao đổi với VietNamNet, thượng tá Trần Văn Tám – Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Lương Duy Tân (SN 1980, trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) về để điều tra hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. “Thời gian qua, chúng tôi đợi kết quả giám định thương tích các nạn nhân, đến nay có kết quả và quyết định khởi tố tài xế này” - vị này thông tin.

Hiện trường xe điên lao vào bánh mì - Ảnh: Vietnamnet Theo thông tin của Thanh Niên, tài xế Duy Tân bị khởi tố ở khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp vi phạm "Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng", với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù. Trước đó, trưa 3/4, Tân cùng nhóm bạn 4 người đi nhậu trên đường Duy Tân (Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Đến đường nhánh hầm chui Điện Biên Phủ, Tân tông xe vào đuôi ô tô 16 chỗ lưu thông cùng chiều phía trước, sau đó phóng tiếp về hướng đường Lê Độ, đâm thẳng vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh (40A Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê).

Cơ quan chức năng quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với nam tài xế - Ảnh: Thanh Niên Lúc này, trong tiệm bánh mì có 6 người, gồm 3 phụ nữ, 3 trẻ em. Cú tông xe cực mạnh khiến 2 quầy bánh mì và phần mặt tiền đổ sập, 5 người bị dồn vào góc tường, chỉ có một trẻ em ngồi sát vách may mắn không bị thương. Qua test nhanh, tài xế Tân vừa vi phạm nồng độ cồn, vừa dương tính với ma túy. Tân khai nhận đã sử dụng ma túy trước đó khi đi sinh nhật bạn ở TP.Hội An (Quảng Nam). Do đó, Tân mất kiểm soát, lao xe vào tiệm bánh mì. Không chỉ vậy, được biết, cuộc nhậu của Tân cùng nhóm bạn kéo dài 6 giờ, 4 người uống hết 4 thùng bia. Sau đó, mặc dù Tân đã say xỉn nhưng vẫn điều khiển ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi về nhà.

Vụ ô tô "điên" lao vào tiệm bánh mì: Tài xế nhậu cùng bạn suốt 6 tiếng, hết khoảng 4 thùng bia Trước khi lao vào tiệm bánh mì khiến 5 người bị thương, tài xế lái ô tô đã ngồi nhậu cùng bạn suốt 6 tiếng, hết khoảng 4 thùng bia và thừa nhận có sử dụng thuốc lắc tại sinh nhật bạn ở Hội An (Quảng Nam) vào tuần trước.

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