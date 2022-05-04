Nữ tài xế bất lực kêu cứu trong ô tô bị lật ngửa tại TP.HCM

Vào tối ngày 3/5, một chiếc ô tô màu trắng 4 chỗ do tài xế nữ điều khiển tại đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP.HCM đã bất ngờ tông phải dải ngân cách và bị lật ngửa xe.

Theo nguồn tin từ Pháp Luật và Bạn Đọc, vụ tai nạn xảy ra khoảng 21h ngày 3/5 trên đường Phan Văn Trị, phường 7, Gò Vấp, TP.HCM.

Thời điểm trên, ô tô 4 chỗ do người phụ nữ (khoảng 35 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Phan Văn Trị, hướng từ quận Bình Thạnh đi quận 12. Khi còn cách giao lộ với đường Nguyễn Du khoảng 50m, chiếc ô tô bất ngờ bị mất lái và tông thẳng vào dải ngân cách trên đường, cú tông mạnh khiến chiếc xe bị lật ngửa ra giữa đường.

Ô tô bị hư hỏng nặng sau khi gặp nạn - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Ngay sau vụ tai nạn, nữ tài xế đã bò ra kêu cứu, người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng giúp đỡ cô thoát ra khỏi chiếc ô tô.

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, vụ tai nạn khiến ôtô hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.Tuy nhiên, măy mắn là nữ tài xế không bị thương quá nặng khi chỉ bị xây sát ngoài da.

Chiếc ôtô lật ngửa sau khi tông vào dải phân cách - Ảnh: Zing News

Cũng trong đêm, cơ quan chức năng quận Gò Vấp đã đến xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến 22h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong, giao thông qua khu vực trở lại bình thường.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ nguyên nhân.

10 năm dằn vặt của người đàn ông bại liệt, vợ bỏ đi: "Em mong một ngày được chết trước mẹ" Cố đỡ con ngồi dậy, bà Hai loay hoay lau những vết thương lở loét của anh Định. Ở cái tuổi 38, sau tai nạn dập tủy, điều duy nhất anh Định có thể làm là nằm một chỗ, nhìn người mẹ già ngày một tiều tụy vì chạy lo cơm ngày 3 bữa.

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