Thông tin MỚI liên quan đến ồn ào Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân và các 'môn đệ' nói gì về tung tích của Diễm My?

Xã hội 20/05/2022 14:47

Liên quan đến những ồn ào xoay quanh Tịnh thất Bồng Lai và cô gái "bí ẩn" tên Diễm My, được biết, kể từ khi phát đi thông tin truy tìm đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An vẫn chưa nhận được tin tức chính xác liên quan đến cô gái này.

Trước đó, theo báo Công an TP.HCM, chiều ngày 16/5, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do bị can Lê Tùng Vân và đồng bọn thực hiện, đã bị khởi tố ngày 3/1.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm người số 01/QĐ-TT (ngày 20/4/2022) đối với Võ Thị Diễm My (SN 1999, ngụ đường số 20, KP 1, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM, chỗ ở khác tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Thông tin MỚI liên quan đến ồn ào Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân và các 'môn đệ' nói gì về tung tích của Diễm My? - Ảnh 1
Diễm My - Ảnh: Internet

Liên quan đến những ồn ào xoay quanh Tịnh thất Bồng Lai và cô gái "bí ẩn" tên Diễm My, mới đây, theo Dân Trí, đến ngày 20/5, kể từ khi phát đi thông tin truy tìm Võ Thị Diễm My (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM), Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An vẫn chưa nhận được thông tin chính xác liên quan cô gái này. Hiện, Công an tỉnh Long An đã phối hợp nhiều tỉnh thành, tìm kiếm Diễm My nhằm phục vụ công tác điều tra về những nội dung tố cáo nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.

Trường hợp không tìm thấy Diễm My cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều tra những sai phạm, những tố cáo về nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai. Nhận định ban đầu, Diễm My có thể là nhân chứng, bị hại hoặc người liên quan, cơ quan điều tra tìm kiếm để củng cố thêm hồ sơ chứng cứ trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai.

Theo vị này, thời gian qua, cơ quan điều tra đã nhiều lần đề nghị bị can Lê Tùng Vân cùng các bị can khác ở Tịnh thất Bồng Lai, cung cấp thông tin liên quan đến Diễm My nhưng chưa có kết quả.

"Ông Lê Tùng Vân cùng nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu không hợp tác với cơ quan điều tra. Khi được hỏi về thông tin của Diễm My, nhóm bị can này đều không khai gì. Theo đơn tố giác của người dân, ngoài tội danh đã khởi tố, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra hành vi loạn luận và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - nguồn tin chia sẻ thêm với Dân Trí.

Thông tin MỚI liên quan đến ồn ào Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân và các 'môn đệ' nói gì về tung tích của Diễm My? - Ảnh 2
Ông Lê Tùng Vân và một số người sống tại Tịnh thất - Ảnh: Internet

Theo Tiền Phong, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ của Diễm My, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, bản thân rất vui vì cơ quan công an đã vào cuộc tìm con gái mình. “Đến nay con gái tôi vẫn mất tích, hoàn toàn mất liên lạc với gia đình. Khi hay tin công an tìm con gái mình, tôi hy vọng nhưng cũng rất lo vì không biết con mình giờ này ở đâu, sống như thế nào. Tôi cố sống để đến ngày gặp lại con”, bà Mai chia sẻ.

Theo bà Mai, trong suốt thời gian qua, vợ chồng bà đã rất mệt mỏi phải bỏ công việc để đi tìm con gái, có những thời điểm gia đình bà phải lặn lội khắp các tỉnh thành phía Nam để tìm con gái nhưng đến nay mọi nỗ lực vẫn chưa có kết quả.

Thông tin MỚI liên quan đến ồn ào Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân và các 'môn đệ' nói gì về tung tích của Diễm My? - Ảnh 3
Mẹ của Diễm My - Ảnh: Tiền Phong

Nhớ lại nguồn cơn xảy ra sự việc, bà Mai cho biết con gái của bà trong một lần đến TP Vũng Tàu vào tháng 4 (âm lịch) năm 2019 có quen biết bà Cao Thị Cúc, Lê Thanh Huyền Trân (người sống trong Tịnh Thất Bồng Lai).

Ngày 15/4/2019, Lê Thanh Huyền Trân rủ con gái của bà từ TPHCM xuống Tịnh thất Bồng Lai ở Long An ăn buffet và làm quen thêm các thành viên tại đây. Sau lần này, các thành viên trong tịnh thất liên tục gọi điện cho Diễm My với nội dung “Về chùa nghe giảng đạo, vào thứ 2,4,6 mỗi tuần”.

“Con tôi có xin đi xuống tịnh thất một tuần ba bữa, khi đi còn đem sữa theo để cho các chú tiểu dưới đó. Tôi nghĩ con mình nó đi làm việc tốt nên cứ để cho nó đi. Nhưng không ngờ, con tôi thay đổi từ khi đến Tịnh thất Bồng Lai” - bà Mai tâm sự.

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.

Từ việc tìm Diễm My ở 'Tịnh thất Bồng Lai' đến vụ kiện đòi bồi thường tiền tỉ: Hành trình tìm con gái vẫn trong vô vọng

Từ việc tìm Diễm My ở 'Tịnh thất Bồng Lai' đến vụ kiện đòi bồi thường tiền tỉ: Hành trình tìm con gái vẫn trong vô vọng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa phát thông báo tìm Võ Thị Diễm My (SN 1999; ngụ quận Bình Tân, TP HCM) để xác minh, điều tra một số thông tin tố cáo liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai".

Xem thêm
Từ khóa:   diễm My Diễm My - Tịnh thất Bồng Lai Lê Tùng Vân

TIN MỚI NHẤT

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 42 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 44 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 1 giờ 42 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?