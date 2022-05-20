Thông tin MỚI liên quan đến ồn ào Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân và các 'môn đệ' nói gì về tung tích của Diễm My?

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm người số 01/QĐ-TT (ngày 20/4/2022) đối với Võ Thị Diễm My (SN 1999, ngụ đường số 20, KP 1, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM, chỗ ở khác tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Trước đó, theo báo Công an TP.HCM, chiều ngày 16/5, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do bị can Lê Tùng Vân và đồng bọn thực hiện, đã bị khởi tố ngày 3/1.

Trường hợp không tìm thấy Diễm My cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều tra những sai phạm, những tố cáo về nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai. Nhận định ban đầu, Diễm My có thể là nhân chứng, bị hại hoặc người liên quan, cơ quan điều tra tìm kiếm để củng cố thêm hồ sơ chứng cứ trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai.

Liên quan đến những ồn ào xoay quanh Tịnh thất Bồng Lai và cô gái "bí ẩn" tên Diễm My, mới đây, theo Dân Trí, đến ngày 20/5, kể từ khi phát đi thông tin truy tìm Võ Thị Diễm My (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM), Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An vẫn chưa nhận được thông tin chính xác liên quan cô gái này. Hiện, Công an tỉnh Long An đã phối hợp nhiều tỉnh thành, tìm kiếm Diễm My nhằm phục vụ công tác điều tra về những nội dung tố cáo nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.

Theo vị này, thời gian qua, cơ quan điều tra đã nhiều lần đề nghị bị can Lê Tùng Vân cùng các bị can khác ở Tịnh thất Bồng Lai, cung cấp thông tin liên quan đến Diễm My nhưng chưa có kết quả.

"Ông Lê Tùng Vân cùng nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu không hợp tác với cơ quan điều tra. Khi được hỏi về thông tin của Diễm My, nhóm bị can này đều không khai gì. Theo đơn tố giác của người dân, ngoài tội danh đã khởi tố, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra hành vi loạn luận và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - nguồn tin chia sẻ thêm với Dân Trí.

Ông Lê Tùng Vân và một số người sống tại Tịnh thất - Ảnh: Internet

Theo Tiền Phong, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ của Diễm My, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, bản thân rất vui vì cơ quan công an đã vào cuộc tìm con gái mình. “Đến nay con gái tôi vẫn mất tích, hoàn toàn mất liên lạc với gia đình. Khi hay tin công an tìm con gái mình, tôi hy vọng nhưng cũng rất lo vì không biết con mình giờ này ở đâu, sống như thế nào. Tôi cố sống để đến ngày gặp lại con”, bà Mai chia sẻ.

Theo bà Mai, trong suốt thời gian qua, vợ chồng bà đã rất mệt mỏi phải bỏ công việc để đi tìm con gái, có những thời điểm gia đình bà phải lặn lội khắp các tỉnh thành phía Nam để tìm con gái nhưng đến nay mọi nỗ lực vẫn chưa có kết quả.

Mẹ của Diễm My - Ảnh: Tiền Phong

Nhớ lại nguồn cơn xảy ra sự việc, bà Mai cho biết con gái của bà trong một lần đến TP Vũng Tàu vào tháng 4 (âm lịch) năm 2019 có quen biết bà Cao Thị Cúc, Lê Thanh Huyền Trân (người sống trong Tịnh Thất Bồng Lai).

Ngày 15/4/2019, Lê Thanh Huyền Trân rủ con gái của bà từ TPHCM xuống Tịnh thất Bồng Lai ở Long An ăn buffet và làm quen thêm các thành viên tại đây. Sau lần này, các thành viên trong tịnh thất liên tục gọi điện cho Diễm My với nội dung “Về chùa nghe giảng đạo, vào thứ 2,4,6 mỗi tuần”.

“Con tôi có xin đi xuống tịnh thất một tuần ba bữa, khi đi còn đem sữa theo để cho các chú tiểu dưới đó. Tôi nghĩ con mình nó đi làm việc tốt nên cứ để cho nó đi. Nhưng không ngờ, con tôi thay đổi từ khi đến Tịnh thất Bồng Lai” - bà Mai tâm sự.

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.