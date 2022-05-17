Bố Diễm My nghẹn ngào kể việc con gái 'bặt vô âm tín' gần 2 năm kể từ khi bỏ trốn đến Tịnh thất Bồng Lai

Xã hội 17/05/2022 08:35

Gia đình Diễm My đã nắm được thông tin cơ quan chức năng phát đi thông báo truy tìm con gái sau 2 năm "bặt vô âm tín".

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, chiều 16/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My (sinh năm 1999, HKTT: số 15/2, đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM; chỗ ở khác: (số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để phục vụ công tác điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do bị can Lê Tùng Vân và đồng phạm thực hiện, đã bị khởi tố ngày 3/1.

Bố Diễm My nghẹn ngào kể việc con gái 'bặt vô âm tín' gần 2 năm kể từ khi bỏ trốn đến Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh 1
Công an phát thông tin truy tìm Diễm My để điều tra vụ 'Tịnh thất Bồng Lai' - Ảnh: Zingnews

 

Theo thông báo, ai phát hiện Võ Thị Diễm My có thông tin như trên thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để phối hợp giải quyết. Lý do phát thông báo này là vì Công an tỉnh có nhận được đơn của người thân Diễm My về việc mất tích.

Ngoài ra, thời gian qua, gia đình cũng có tố cáo về việc những người ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My. Theo đó, cơ quan An ninh điều tra ra thông báo tìm Diễm My để xác minh, điều tra làm rõ.

Trước đó, cuối năm 2019, một nhóm người đã đến Tịnh thất Bồng Lai để tìm Võ Thị Diễm My (trong đó có cha, mẹ của Diễm My). Theo đó, giữa nhóm người đi tìm Diễm My và nhóm sinh sống ở Tịnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu đã xảy ra xô xát.

Bố Diễm My nghẹn ngào kể việc con gái 'bặt vô âm tín' gần 2 năm kể từ khi bỏ trốn đến Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh 2
Tịnh thất Bồng Lai - nơi Diễm My từng bỏ nhà đi và đến đây tu tập - Ảnh: Thanh Niên

Trao đổi với Zingnews, ông Võ Văn Thắng - bố Diễm My kể lại việc mất liên lạc với con gái gần 2 năm nay. Cụ thể, tháng 9/2019, Diễm My bỏ nhà đi và đến nhà bà Cao Thị Cúc để tu. Nơi này còn được gọi với tên Tịnh thất Bồng Lai. Vụ việc được gia đình cô gái trình báo công an địa phương. Thời điểm đó, Công an xã Hòa Khánh Tây kiểm tra Tịnh thất Bồng Lai nhưng không thấy ai có tên Võ Thị Diễm My, đồng thời nơi này cũng không đăng ký tạm trú cho ai có tên giống như vậy.

Đến ngày 5/10/2019, gia đình Diễm My một lần nữa gửi đơn trình báo về việc con gái mình đang ở nhà bà Cúc nhưng cơ quan chức năng vẫn không tìm thấy My. Khoảng nửa tháng sau, ông Thắng nhận điện thoại từ ông Lê Tùng Vân (88 tuổi, người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai) thông báo con gái đang ở đây. Tuy nhiên, ông Vân cho gia đình đến gặp Diễm My nhưng không được đưa cô gái đi.

Bố Diễm My nghẹn ngào kể việc con gái 'bặt vô âm tín' gần 2 năm kể từ khi bỏ trốn đến Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh 3
Bố mẹ Diễm My vẫn luôn trông chờ tin tức của con gái suốt 2 năm mất liên lạc - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Ba bên sau đó gặp nhau tại trụ sở Công an xã Hòa Khánh Tây. Kể lại thời điểm đó, ông Thắng cho biết Diễm My như bị "đầu độc". "Con gái tôi sợ bố mẹ, sợ gia đình, dường như con gái tôi bị mất bản năng con người, là con của ai nó không nhớ được" - bố Diễm My nói.

Sau hôm đó, gia đình đưa được My về nhà nhưng cô gái này cũng tiếp tục bỏ đi và bặt vô âm tín gần 2 năm nay. "Con nó đi một ngày đã lo rồi huống chi nó đi 2 năm mình không biết tung tích. Giờ chỉ mong cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm" - ông Thắng chia sẻ.

NÓNG: Công an tỉnh Long An thông báo tìm Diễm My trong vụ lùm xùm 'Tịnh thất Bồng Lai'

NÓNG: Công an tỉnh Long An thông báo tìm Diễm My trong vụ lùm xùm 'Tịnh thất Bồng Lai'

Công an tỉnh có nhận được đơn của người thân về việc mất tích cũng như tố cáo về việc những người ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My.

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