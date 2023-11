Cơ quan Công an hé lộ vai trò 'đặc biệt' của bị can Cao Thị Cúc trong vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'?

Liên quan đến vụ án ở "Tịnh thất Bồng Lai" (còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ"), theo báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Thị Cúc ( 62 tuổi; ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Bà Cao Thị Cúc vừa bị cơ quan điều tra bắt tạm giam - Ảnh: Tiền phong

Theo thông tin của báo Thanh Niên, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết những thông tin dư luận cho rằng bị can Cao Thị Cúc giữ vai trò đồng phạm giản đơn trong các hoạt động vi phạm luật hình sự của nhóm “Tịnh thất Bồng Lai” là chưa chính xác. Cơ quan ANĐT xác định bị can Cao Thị Cúc giữ vai trò cầm đầu nhóm “Tịnh thất Bồng Lai” cùng với bị can Lê Tùng Vân.

Cụ thể, theo Cơ quan điều tra, bị can Cúc đã có hành vi phạm tội khi cùng Lê Tùng Vân và nhiều người khác trong “Tịnh thất Bồng Lai” kéo đến chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở Công an H.Đức Hòa để “đòi” cô gái Diễm My, tại thời điểm Công an H. Đức Hòa mời cô này về trụ sở làm việc hành chính.