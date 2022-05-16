Cơ quan Công an hé lộ vai trò 'đặc biệt' của bị can Cao Thị Cúc trong vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'?

Bà Cúc bị khởi tố về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". Như vậy, đến nay, thì Cao Thị Cúc là đối tượng thứ 5 đã bị khởi tố tỏng vụ "Tịnh thất bồng lai".

Liên quan đến vụ án ở "Tịnh thất Bồng Lai" (còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ"), theo báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Thị Cúc ( 62 tuổi; ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Cụ thể, theo Cơ quan điều tra, bị can Cúc đã có hành vi phạm tội khi cùng Lê Tùng Vân và nhiều người khác trong “Tịnh thất Bồng Lai” kéo đến chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở Công an H.Đức Hòa để “đòi” cô gái Diễm My, tại thời điểm Công an H. Đức Hòa mời cô này về trụ sở làm việc hành chính.

Theo thông tin của báo Thanh Niên, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết những thông tin dư luận cho rằng bị can Cao Thị Cúc giữ vai trò đồng phạm giản đơn trong các hoạt động vi phạm luật hình sự của nhóm “Tịnh thất Bồng Lai” là chưa chính xác. Cơ quan ANĐT xác định bị can Cao Thị Cúc giữ vai trò cầm đầu nhóm “Tịnh thất Bồng Lai” cùng với bị can Lê Tùng Vân.

Bị can Cao Thị Cúc đã dùng những lời lẽ nhằm xuyên tạc vai trò của Công an H. Đức Hòa khi đơn vị thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tại Công an H. Đức Hòa, bị can Cúc cho rằng những người trong “Tịnh thất Bồng Lai” có “quyền chủ quyền” đối với cô gái Diễm My. Đây là những lời lẽ sai trái, thể hiện sự cố tình không tuân thủ theo các quy định của pháp luật về hộ khẩu, hộ tịch, cũng như quyền con người. Thông qua sự cố tình đó, bị can Cúc đã mạt sát cơ quan Công an H. Đức Hòa cùng một số cán bộ, chiến sĩ công tác tại đây.

Cơ quan điều tra xác định nhân thân cô gái Diễm My rất rõ ràng về nơi cư trú là TP.HCM, chứ không có bất kỳ mối quan hệ nào với 2 bị can Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc và những thành viên còn lại trong nhóm “Tịnh thất Bồng Lai”.

Cơ quan ANĐT cũng cho biết, hiện quá trình điều tra về các tội danh khác theo nội dung các đơn tố giác của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động của một số thành viên trong “Tịnh thất Bồng Lai” đã có kết quả bước đầu. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố các chứng cứ và sẽ có thông tin chính thức đến báo chí.

Cơ quan điều tra xác định bà Cao Thị Cúc giữ vai trò cầm đầu cùng với ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Thanh Niên

Về lai lịch của bị can này, theo báo Người lao động thông tin, Cao Thị Cúc là chủ của khu đất – nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai". Qua xác minh, năm 2014, bà Cúc (lúc đó có hộ khẩu thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) mua lại nhà, đất với diện tích gần 2.000m2 của một người khác ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại gia.

Từ năm 2015, ông Lê Tùng Vân (SN 1932; hộ khẩu thường trú phường 10, quận 6, TP.HCM) chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc và bắt đầu nhận nuôi trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Tuy nhiên, thực tế, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Thời gian qua, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú.

Vòa năm 2016,2017, địa điểm này bỗng dưng nổi tiếng sau khi trên mạng xã hội tung tin thất thiệt rằng tại đây có hoa ưu đàm ngàn năm mới nở. Sau đó, 2 người đang sinh sống tại đây xưng là người tu hành đi thi hát bolero; cứ thế một loạt các sự kiện những trẻ em đang sinh sống tại đây đi thi thách thức danh hài và đạt giải cao,...

Tiếp đến là việc một nhóm người đến "Tịnh thất Bồng Lai" tìm con gái và xảy ra xô xát, gây thương tích, dẫn đến tố cáo, khiếu kiện ra tòa án. Sau đó, là hàng loạt vấn đề bức xúc khác như tự xưng cơ sở tu hành, lợi dụng hoạt động tôn giáo.

Tính đến nay, có 5 bị can bị khởi tố liên quan đến vụ 'Tịnh thất bồng lai' - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Như đã thông tin, ngày 12/5 Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Cúc để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Cùng hành vi trên, ngày 5/1/2022, Cơ quan điều tra Công an H.Đức Hòa đã khởi tố 4 bị can trong nhóm "Tịnh thất Bồng Lai"; trong đó bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi) được cho tại ngoại vì lớn tuổi, các bị can khác bị bắt tạm giam 3 tháng gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi).

Đến tháng 2/2022, Cơ quan ANĐT và Viện KSND tỉnh Long An quyết định rút hồ sơ vụ "Tịnh thất Bồng Lai" từ H.Đức Hòa lên để điều tra theo thẩm quyền. Đến tháng 4/2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An có thông báo gia hạn đối với vụ án, gia hạn quyết định tạm giam đối với các bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương đến ngày 3/6.