Dẫn tin từ báo VietNamNet, cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ huyện Đức Hoà) về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". Được biết, bà Cúc là chủ hộ gia đình ở ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, nơi tụ xưng là “Tịnh thất Bồng Lai” và sau này đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Theo nguồn tin từ báo Đời Sống và Pháp Luật, bà Cao Thị Cúc là người thứ 5 của Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố trong vụ án lần này. Trước đó, ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội danh tương tự bà Cúc. Ngoài ông Lê Tùng Vân được tại ngoại, 3 bị can còn lại đều bị tạm giam, hiện đang gia hạn đến ngày 3/6/2022.

Sau khi thông tin trên xuất hiện, dư luận lập tức đổ dồn sự chú ý vào nhóm người sinh sống ở Tịnh Thất Bồng Lai, tò mò họ sẽ có phản ứng như thế nào. Theo dõi trang cá nhân mạng xã hội của những người tự xưng là ni cô, sư thầy nơi đây không hề có bài đăng mới nào.

Tuy nhiên, kênh YouTube của nhóm “5 chú tiểu” lại có động thái gây chú ý chỉ trước đó không lâu. Cụ thể, tối 11/5 vừa qua kênh này còn đăng tải clip sinh nhật một số em nhỏ sống ở Tịnh Thất Bồng Lai. Như thường lệ, nội dung xoay quanh những biểu cảm, hành động ngộ nghĩnh, đáng yêu của các em. Sau gần 1 ngày lên sóng, clip đã thu về hơn 82 nghìn lượt xem, con số không hề nhỏ.

Clip youtube câu view của Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh: YTNV

Từ khi Tịnh Thất Bồng Lai vướng ồn ào đến nay, nhóm người sinh sống ở đây vẫn đều đặn chia sẻ clip mới lên YouTube. Đây là một trong những việc làm giúp họ thu về lợi nhuận cao. Dù vậy, sau hàng loạt chuyện không hay, dư luận đã bắt đầu nghi ngờ và không còn ủng hộ Tịnh Thất Bồng Lai nhiều như trước.