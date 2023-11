Dẫn tin từ báo VietNamNet, cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ huyện Đức Hoà) về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". Được biết, bà Cúc là chủ hộ gia đình ở ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, nơi tụ xưng là “Tịnh thất Bồng Lai” và sau này đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Bà Cao Thị Cúc bị tạm giam - Ảnh: Internet