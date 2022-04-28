Tịnh Thất Bồng Lai có động thái bất ngờ ngay sau khi ông Lê Tùng Vân nhận thông báo gia hạn tạm giam 3 đệ tử

Từ sau thông báo gia hạn tạm giam 3 đệ tử của ông Lê Tùng Vân, dư luận cũng tò mò không biết phía Tịnh Thất Bồng Lai (Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ) có phản ứng như thế nào?

Theo báo Thanh Niên đưa tin, chiều 26/4, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã có thông báo gửi cho bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ nhà bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An - tự đặt là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) về việc gia hạn tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (28 tuổi) và Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi, cùng ngụ tại hộ bà Cúc) đến ngày 3/6/2022. Nói về lý do gia hạn thời gian tạm giam để tiếp tục điều tra, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, do tính chất phức tạp của vụ án nên cần thêm thời gian mới có thể làm rõ được. Và việc gia hạn thời gian tạm giam bị can, thời gian điều tra vụ án là một thủ tục thông thường trong tố tụng hình sự.

Lý do gia hạn thời gian tạm giam 3 người tại Tịnh thất, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, do tính chất phức tạp của vụ án - Ảnh: Internet Thông báo này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và trở thành đề tài bàn luận rôm rả trên mạng xã hội những ngày qua. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Tịnh Thất bồng lai chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào về thông tin này. Trên các trang mạng xã hội của nơi này cũng không có động thái liên quan nhắc đến sự việc. Tuy nhiên, trên kênh YouTube của 5 chú tiểu do người của Tịnh Thất Bồng Lai quản lý thì vẫn tiếp tục chia sẻ clip mới ngay sau thông báo từ phía công an. Nội dung clip mới này cũng chỉ xoay quanh hoạt động của các em nhỏ sống ở Tịnh Thất. Bên dưới phần bình luận, khán giả cũng gửi lời khen cho sự ngoan ngoãn, thông minh của các bé. Đồng thời cùng gửi lời chúc sức khỏe đến các em chứ cũng không đá động đến việc vụ án của Tịnh thất bồng lai.



Tịnh Thất bồng lai chỉ đăng tải clip mới xoay quanh hoạt động của các em nhỏ sống tại đây - Ảnh: Chụp màn hình Cũng theo thông tin của Thanh Niên, nói về cô gái Diễm My - người được dư luận đặt ra nhiều vấn đề có thể liên quan đến một số tội phạm khác tại vụ án Tịnh thất Bồng Lai, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khẳng định, hiện vẫn chưa có thông tin liên quan đến cô gái tên Diễm My, mặc dù công tác điều tra trong vụ án liên quan Tịnh thất Bồng Lai cũng rất cần đến sự phối hợp của cô gái này.

Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: Vì sao 3 'đệ tử' của ông Lê Tùng Vân bị gia hạn thời gian tạm giam? Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Long An cho biết đã có thông báo gửi cho bị can Lê Tùng Vân việc gia hạn tạm giam đối với 3 bị can Nhất Nguyên, Tùng Dương, Hoàn Nguyên đến ngày 3/6/2022. Vậy theo quy định pháp luật, những trường hợp nào bị can bị gia hạn tạm giam và thời gian tạm giam tối đa có thể áp dụng là bao lâu?

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