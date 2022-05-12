Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai: Thêm một 'cộng sự đắc lực' của ông Lê Tùng Vân bị bắt tạm giam

Xã hội 12/05/2022 19:11

Trước đó, công an tỉnh Long An đã có thông báo gia hạn tạm giam lần 2 đến ngày 3/6 đối với 3 bị can liên quan đến vụ việc xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

Liên quan đến vụ việc ở “Tịnh thất bồng lai”, chiều 12/5, theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc ( SN 1960, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Bà Cúc chính là chủ khu đất, nơi tự xưng là “Tịnh thất bồng lai” còn có tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ”. Bà Cúc bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, bố sung, sửa đổi năm 2017.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai: Thêm một 'cộng sự đắc lực' của ông Lê Tùng Vân bị bắt tạm giam - Ảnh 1
Những 'cộng sự đắc lực' của ông Lê Tùng Vân đang bị tạm giam để điều tra - Ảnh: Internet

Theo thông tin của báo Người Lao động, trước đó, ngày 4/1/2022, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã đến bắt quả tang và tổ chức khám xét tại hộ bà Cúc, làm việc một số trường hợp sinh sống tại đây.

Quá trình thực hiện có sự tham gia, chứng kiến của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Kết thúc khám nghiệm, cơ quan điều tra mời 14 đối tượng liên quan về trụ sở Công an huyện Đức Hòa làm việc.

Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng đang cư trú tại "Tịnh thất Bồng Lai", gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995), cùng trú tại "Tịnh thất Bồng Lai" ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai: Thêm một 'cộng sự đắc lực' của ông Lê Tùng Vân bị bắt tạm giam - Ảnh 2
Khu đất xây dựng "Tịnh thất Bồng Lai" - Ảnh: báo Người Lao động

Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cuối tháng 2/2022, VKSND huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án liên quan quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" lên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Liên quan đến quá trình giải quyết vụ án, Công an tỉnh Long An đã có thông báo gia hạn tạm giam lần 2 đối với 3 bị can đến ngày 3/6.

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