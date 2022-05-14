Vụ tịnh thất Bồng Lai: Đệ tử ruột của thầy ông nội tiết lộ lý do bà Cao Thị Cúc bị khởi tố?

Theo VnExpress cho biết, động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra các sai phạm xảy ra tại cơ sở thờ tự tịnh thất Bồng Lai (đã đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ). Thời gian qua bà Cúc và những người tại cơ sở này đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội. "Việc khởi tố, bắt giữ nhằm tránh để lọt tội phạm", đại diện Công an tỉnh Long An nói.

Ngày 12/5, Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, trú tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). Bà Cúc chính là chủ của nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai (Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ), vướng hàng loạt ồn ào trong thời gian qua. Người phụ nữ này bị bắt giam để điều tra hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”, theo điều 331 Bộ luật hình sự.

Mới đây, trên kênh Youtube “5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ”, Nhị Nguyên – thành viên “Tịnh thất Bồng Lai đã đăng tải đoạn clip hé lộ lý do bà Cao Thị Cúc bị khởi tố, bắt giam về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện, dư luận lập tức đổ dồn sự chú ý vào nhóm người sinh sống ở Tịnh Thất Bồng Lai, tò mò họ sẽ có phản ứng như thế nào.

Nhị Nguyên - thành viên trong Tịnh Thất Bồng Lai chia sẻ lý do bà Cao Thị Cúc bị bắt. Ảnh: Youtube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ"

Theo Nhị Nguyên, theo thông báo kết luận giám định được công an cung cấp thể hiện bà Cúc có mấy câu nói đã phạm điều 331. Nhị Nguyên cho biết, những lời nói của bà Cúc do người khác quay và đăng tải cũng là một người khác.

Trước đó, ngày 7/1 Công an huyện Đức Hòa đã bắt Lê Thanh Hoàn Nguyên, 31 tuổi; Lê Thanh Nhất Nguyên, 30 tuổi và Lê Thanh Trùng Dương, 26 tuổi, về cùng tội danh. Riêng ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, được cho tại ngoại do sức khỏe yếu.

Ông Lê Tùng Vân. Ảnh: Internet

Vụ án sau đó được chuyển lên Công an tỉnh Long An điều tra theo thẩm quyền do nghi vấn những người này còn phạm thêm tội nặng hơn.

Thông tin từ VnExpress, Tịnh thất Bồng Lai là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Gần 10 năm trước bà Cúc đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Năm 2015, ông Vân, ngụ quận 6 TP HCM, chuyển đến đây sống cùng bà Cúc, đặt tên cơ sở là tịnh thất Bồng Lai.

Cơ quan điều tra sau đó nhận tin báo về việc những người ở tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi kêu gọi và nhận tiền quyên góp từ thiện. Cảnh sát đã bắt quả tang hành vi này và khám xét nhà bà Cúc; làm việc với những người liên quan.

Hiện, hộ bà Cúc có 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ sống với mẹ ruột và hai trẻ được nhận nuôi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo quy định pháp luật, do đó chưa được UBND xã Hòa Khánh Tây đồng ý.