Người thứ 5 bị bắt liên quan đến vụ ồn ào 'Tịnh thất Bồng Lai' thực sự là ai?

Bà Cúc bị bắt để điều tra hành vi "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật hình sự. Bà Cúc là người thứ 5 tại "tịnh thất Bồng Lai" bị khởi tố trong vụ án này.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 12/5, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), là chủ căn nhà nơi tự xưng là "tịnh thất Bồng Lai".

Từ năm 2015, ông Lê Tùng Vân (SN 1932; hộ khẩu thường trú phường 10, quận 6, TP HCM) chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc và bắt đầu nhận nuôi trẻ em mồ côi, cơ nhỡ.

Theo Người Lao Động, bà Cao Thị Cúc là chủ của khu đất – nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai". Qua xác minh, năm 2014, bà Cúc (lúc đó có hộ khẩu thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) mua lại nhà, đất với diện tích gần 2.000m2 của một người khác ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại gia.

Tuy nhiên, thực tế, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Thời gian qua, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú.

Những người ở "Tịnh thất Bồng Lai" nhiều lần đưa lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của chính quyền địa phương. Nhiều chuyện lùm xùm xảy ra nên "Tịnh thất Bồng Lai" được nhiều người để ý, quan tâm.

Bà Cúc là người thứ 5 tại "tịnh thất Bồng Lai" bị khởi tố trong vụ án này - Ảnh: Internet

Cụ thể, địa điểm này bỗng dưng nổi tiếng vào khoảng năm 2016, 2017 sau khi trên mạng xã hội tung tin thất thiệt ở đó có hoa ưu đàm ngàn năm mới nở. Sau đó, 2 người đang sinh sống tại đây xưng là người tu hành đi thi hát bolero; cứ thế một loạt các sự kiện những trẻ em đang sinh sống tại đây đi thi thách thức danh hài và đạt giải cao,...

Tiếp đến là việc một nhóm người đến "Tịnh thất Bồng Lai" tìm con gái và xảy ra xô xát, gây thương tích, dẫn đến tố cáo, khiếu kiện ra tòa án. Sau đó, là hàng loạt vấn đề bức xúc khác như tự xưng cơ sở tu hành, lợi dụng hoạt động tôn giáo.

Theo Sài Gòn giải phóng, trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Long An nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm pháp luật của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc.

Ngày 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng "Tịnh thất bồng lai" này.

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố 4 đối tượng: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương về hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”. Đồng thời, bắt tạm giam 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng đối với ông Lê Tùng Vân bị ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa cũng đã có công văn đề nghị chuyển vụ án hình sự về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.