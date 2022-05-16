NÓNG: Công an tỉnh Long An thông báo tìm Diễm My trong vụ lùm xùm 'Tịnh thất Bồng Lai'

Xã hội 16/05/2022 19:17

Công an tỉnh có nhận được đơn của người thân về việc mất tích cũng như tố cáo về việc những người ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My.

Theo báo Dân Việt, ngày 16/5, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do bị can Lê Tùng Vân và nhóm người thực hiện đã bị khởi tố ngày 3/1.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm người số 01/QĐ-TT ngày 20/4/2022 đối với Võ Thị Diễm My (23 tuổi, ngụ số 15/2, đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM; chỗ ở khác: số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). 

NÓNG: Công an tỉnh Long An thông báo tìm Diễm My trong vụ lùm xùm 'Tịnh thất Bồng Lai' - Ảnh 1
 Võ Thị Diễm My đang được Công an tỉnh Long An truy tìm - Ảnh:  Internet

Theo quyết định, ai phát hiện Võ Thị Diễm My có thông tin như trên thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để phối hợp giải quyết.

Theo Người Lao Động, lý do thông báo này là vì Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn của người thân Diễm My về việc mất tích. Ngoài ra, thời gian qua, gia đình cũng có tố cáo về việc những người ở "Tịnh thất Bồng Lai" đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My. Theo đó, cơ quan an ninh điều tra ra thông báo tìm Diễm My để xác minh, điều tra làm rõ.

Trước đó, cuối năm 2019, một nhóm người đã đến "Tịnh thất Bồng Lai" để tìm Võ Thị Diễm My, trong đó có cha, mẹ của Diễm My. Tại đây, giữa nhóm người đi tìm Diễm My và nhóm sinh sống ở "Tịnh thất Bồng Lai" đã xảy ra xô xát.

Vụ việc sau đó được tòa án đưa ra giải quyết.

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