Thêm một nạn nhân bị sét đánh tử vong thương tâm: Mới cưới vợ, con nhỏ mới hơn 1 tuổi

Xã hội 14/05/2022 22:47

Trong lúc đang cùng chú ruột và vợ gom lúa vừa gặt để chạy mưa, người đàn ông bất ngờ bị sét đánh trúng, tử vong trên đường đưa tới bệnh viện.

Theo báo Giao Thông, mới đây, ông Hồ Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh TT.Huế cho biết, vào khoảng 15h ngày 14/5, người dân xã Quảng Phước đang tập trung gặt lúa ngoài đồng, trời bỗng mưa giông.

Trong lúc gom lúa chạy mưa, anh Phan Lương N., sinh năm 1998, trú tại thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước cùng chú ruột và vợ đang chở lúa giữa đồng liền bị sét đánh trúng người anh Nhất. Người dân đang gặt lúa lập tức đưa anh Nhất vào Trung tâm y tế huyện Quảng Điền cấp cứu. Tuy nhiên, anh Nhất đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu”.

Lúc 16h chiều ngày 14/5, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND đã đến động viên người thân trong gia đình anh Nhất. Đồng thời, kêu gọi mọi người dân trên địa bàn đến giúp đỡ gia đình anh Nhất tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

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Nhiều người dân bỏ lúa đưa anh N. đi cấp cứu bàng hoàng nghe tin bác sĩ thông báo anh không qua khỏ - Ảnh: báo Giao Thông

Theo VietNamNet, được biết, nạn nhân mới cưới vợ và có con nhỏ hơn 1 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vào mùa vụ, anh N. và vợ thường đi chở lúa thuê cho người dân trong vùng.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh thấp nên từ chiều tối và đêm 15/5 đến ngày 17/5, trên địa bàn tỉnh này có khả năng xuất hiện một đợt mưa giông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. 

Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, những ngày qua, chính quyền các địa phương đã tăng cường tuyên truyền công tác phòng tránh hiện tượng sét đánh qua hệ thống loa truyền thông ở cở sở để người dân có các biện pháp phòng tránh.

Cũng liên quan đến việc người dân bị sét đánh, trước đó, theo báo Lao Động, ông Lê Văn Lưu - Chủ tịch UBND xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình - cho biết: "Khoảng 16h10 ngày 12/5, Trạm y tế xã Thụy Thanh tiếp nhận 3 người bị sét đánh khi đang di chuyển trên đường tỉnh ĐT.456 thuộc địa bàn xã Thụy Thanh giáp ranh với xã Thụy Duyên. Sau đó, 3 nạn nhân đều được xác định đã tử vong.

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3 nạn nhân ở Thái Bình bị sét đánh tử vong - Ảnh: báo Lao Động

Cụ thể, các nạn nhân gồm chị N.T.Q (36 tuổi) và con trai là cháu N.C.Đ trú tại thôn Đông (xã Đông Phương, huyện Đông Hưng). Người thứ 3 là anh Đ.B.T (50 tuổi, trú huyện Vũ Thư). Theo tôi được biết, họ đi làm sơn công trình ở xã Thụy Liên, trên đường về thì gặp nạn. Khi đưa vào trạm y tế thì được xác định đã ngừng thở, dừng tim".

Sau khi hoàn thành các thủ tục, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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