Theo VietNamNet, được biết, nạn nhân mới cưới vợ và có con nhỏ hơn 1 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vào mùa vụ, anh N. và vợ thường đi chở lúa thuê cho người dân trong vùng.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh thấp nên từ chiều tối và đêm 15/5 đến ngày 17/5, trên địa bàn tỉnh này có khả năng xuất hiện một đợt mưa giông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, những ngày qua, chính quyền các địa phương đã tăng cường tuyên truyền công tác phòng tránh hiện tượng sét đánh qua hệ thống loa truyền thông ở cở sở để người dân có các biện pháp phòng tránh.

Cũng liên quan đến việc người dân bị sét đánh, trước đó, theo báo Lao Động, ông Lê Văn Lưu - Chủ tịch UBND xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình - cho biết: "Khoảng 16h10 ngày 12/5, Trạm y tế xã Thụy Thanh tiếp nhận 3 người bị sét đánh khi đang di chuyển trên đường tỉnh ĐT.456 thuộc địa bàn xã Thụy Thanh giáp ranh với xã Thụy Duyên. Sau đó, 3 nạn nhân đều được xác định đã tử vong.

3 nạn nhân ở Thái Bình bị sét đánh tử vong - Ảnh: báo Lao Động

Cụ thể, các nạn nhân gồm chị N.T.Q (36 tuổi) và con trai là cháu N.C.Đ trú tại thôn Đông (xã Đông Phương, huyện Đông Hưng). Người thứ 3 là anh Đ.B.T (50 tuổi, trú huyện Vũ Thư). Theo tôi được biết, họ đi làm sơn công trình ở xã Thụy Liên, trên đường về thì gặp nạn. Khi đưa vào trạm y tế thì được xác định đã ngừng thở, dừng tim".

Sau khi hoàn thành các thủ tục, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.