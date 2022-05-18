Từ việc tìm Diễm My ở 'Tịnh thất Bồng Lai' đến vụ kiện đòi bồi thường tiền tỉ: Hành trình tìm con gái vẫn trong vô vọng

Trên Dân Việt, ông Võ Văn Thắng (cha ruột của Diễm My) cho biết, con gái ngoan hiền, thông minh nên được vợ chồng ông Thắng đặt nhiều kỳ vọng. Là con cả trong gia đình, Diễm My từ nhỏ đã thay mặt cha mẹ lo toan việc nhà, tỏ ra là một người hiểu chuyện.

Theo báo Người lao động cho biết, tháng 10/2019, dư luận Long An cũng như cả nước "dậy sóng" với sự việc hàng trăm người kéo đến "Tịnh thất Bồng Lai" ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tìm con gái tên Diễm My (sinh năm 1999). Cuộc "giải cứu" đã biến thành ẩu đả giữa nhóm của ông Võ Văn Thắng (cha ruột của Diễm My) và nhóm sinh sống ở "Tịnh thất Bồng Lai" do ông Lê Tùng Vân đứng đầu.

Gần sát ngày bay, Diễm My bất ngờ bỏ trốn, chặn mọi liên hệ với gia đình và đến ở tại Tịnh thất Bồng Lai. Sự việc khiến gia đình ông Thắng bấn loạn, vợ ông nhiều lần ngất xỉu vì thương con và đau lòng.

Tuy vậy, từ năm 2019, khi Diễm My quen với một người ở Tịnh thất Bồng Lai thì tính tình bắt đầu thay đổi. Thời điểm này, không biết Diễm My nghe lời ai dụ dỗ mà nhất quyết đòi đi nước ngoài du học. Khi không thể khuyên nhủ con gái, ông Thắng tiến hành bảo lưu kết quả học tập tại trường trong nước và lo các thủ tục cho con đi du học.

Võ Thị Diễm My. Ảnh: Người Lao Động

Tháng 10/2019, khi biết chắc con gái đang ở Tịnh thất Bồng Lai, ông Thắng gọi điện cho ông Lê Tùng Vân. Nhưng ông này nói chỉ cho gặp Diễm My, không cho đưa về. Ngày 21/10/2019, ông Thắng đến gặp Diễm My để khuyên nhủ con gái quay về nhưng không được. Do quá nhớ con, khoảng 15h20 ngày 24/10/2019, ông Thắng cùng nhiều người đến Tịnh thất Bồng Lai để giải cứu con gái.

Trong lúc nhóm của ông Thắng tới tìm con gái đã xảy ra mâu thuẫn và lời qua tiếng lại với một số người trong tịnh thất Bồng Lai. Lúc này ông Lê Thanh Nhị Nguyên - người xưng đang tu hành tại đây - đã cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném trả lại trúng tay bà Châu Vinh Hóa, người đi cùng nhóm gia đình ông Thắng. Do bức xúc vì bị tấn công, bà Hóa cầm miếng gạch men vỡ ném vào nhóm người trong hộ bà Cúc khiến ông Lê Thanh Nhị Nguyên bị thương tích với tỉ lệ 13%.

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 15/4/2021, TAND huyện Đức Hòa mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Châu Vinh Hóa 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường gần 9 triệu đồng cho bị hại.

Tuy nhiên, cả bị cáo và bị hại đều có đơn kháng cáo. Phía bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn phía bị hại đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Bị hại Lê Thanh Nhị Nguyên không đồng ý mức bồi thường mà tòa sơ thẩm tuyên nên đề nghị tòa phúc thẩm xem xét buộc bị cáo bồi thường hơn 3,3 tỉ đồng do bị hại chịu các thiệt hại liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe, nuôi bệnh, tiền đầu tư dự án âm nhạc, tiền luyện tập thể hình, phẫu thuật thẩm mỹ, không thể biểu diễn nghệ thuật, tổn thất tinh thần,…

Trong quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm ngày 9/12/2021, Hội đồng xét xử khẳng định không có cơ sở xem xét các yêu cầu của bị hại và các luật sư bảo vệ cho bị hại tại phiên tòa.

Cũng trên báo Lao Động cho hay, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử bác toàn bộ yêu cầu kháng cáo của phía bị hại và xem xét các tình tiết mới do bị cáo cung cấp để xem xét áp dụng cho bị cáo được hưởng mức án treo. Bên cạnh đó, đại diện Viện kiểm sát cũng khẳng định, nhiều yêu cầu của phía luật sư bảo vệ cho bị hại không thuộc phạm vi giải quyết trong vụ án này. Theo đó, bị cáo Châu Vinh Hóa phải chịu mức án 2 năm tù nhưng được hưởng án treo.

Cho đến nay, gia đình Diễm My không biết tung tích của con gái hiện đang ở đâu. Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, gia đình cũng có tố cáo về việc những người ở ịnh thất Bồng Lai đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My. Theo đó, cơ quan An ninh điều tra ra thông báo tìm Diễm My để xác minh, điều tra làm rõ.