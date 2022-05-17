Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm người số 01/QĐ-TT (ngày 20/4/2022) đối với Võ Thị Diễm My (SN 1999, ngụ đường số 20, KP 1, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM, chỗ ở khác tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Theo báo Công an TP.HCM, chiều ngày 16/5, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do bị can Lê Tùng Vân và đồng bọn thực hiện, đã bị khởi tố ngày 3/1.

Theo Dân Trí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An một lần nữa khẳng định, những tin đồn trên mạng xã hội về Võ Thị Diễm My đều chưa chính xác. Ngoài ra, qua nhiều lần khám xét Tịnh thất Bồng Lai , cơ quan chức năng không thấy có dấu hiệu của "mật thất" ở đây.

Từ khi nhận được đơn của gia đình Diễm My về việc cô gái mất tích, Công an tỉnh Long An đã phối hợp với lực lượng chức năng nhiều tỉnh thành để tìm kiếm nhưng chưa có thông tin. Những tin đồn cho rằng đã tìm thấy Diễm My ở Tịnh thất Bồng Lai hay ở Bà Rịa - Vũng Tàu... đều là thông tin chưa đúng. Hiện, việc tìm kiếm Diễm My vẫn đang được triển khai.

Ông Lê Tùng Vân và một số người sống trong Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

Giải thích về lý do vì sao truy tìm Diễm My, đại diện Công an tỉnh Long An cho hay, Công an tỉnh tiếp tục nhận được đơn của người thân Diễm My về việc cô gái này mất tích trong thời gian dài. Gia đình Diễm My cũng đã tố cáo nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai có hành vi lạm dụng, xâm hại cô gái. Do đó, cơ quan điều tra ra thông báo truy tìm để làm rõ vụ việc.

Như đã đưa tin trước đó, trao đổi với Zingnews, ông Võ Văn Thắng - bố Diễm My kể lại việc mất liên lạc với con gái gần 2 năm nay. Cụ thể, tháng 9/2019, Diễm My bỏ nhà đi và đến nhà bà Cao Thị Cúc để tu. Nơi này còn được gọi với tên Tịnh thất Bồng Lai. Vụ việc được gia đình cô gái trình báo công an địa phương. Thời điểm đó, Công an xã Hòa Khánh Tây kiểm tra Tịnh thất Bồng Lai nhưng không thấy ai có tên Võ Thị Diễm My, đồng thời nơi này cũng không đăng ký tạm trú cho ai có tên giống như vậy.

Bố mẹ Diễm My vẫn luôn trông chờ tin tức của con gái suốt 2 năm mất liên lạc - Ảnh: Internet

Đến ngày 5/10/2019, gia đình Diễm My một lần nữa gửi đơn trình báo về việc con gái mình đang ở nhà bà Cúc nhưng cơ quan chức năng vẫn không tìm thấy My. Khoảng nửa tháng sau, ông Thắng nhận điện thoại từ ông Lê Tùng Vân (88 tuổi, người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai) thông báo con gái đang ở đây. Tuy nhiên, ông Vân cho gia đình đến gặp Diễm My nhưng không được đưa cô gái đi.

Ba bên sau đó gặp nhau tại trụ sở Công an xã Hòa Khánh Tây. Kể lại thời điểm đó, ông Thắng cho biết Diễm My như bị "đầu độc". "Con gái tôi sợ bố mẹ, sợ gia đình, dường như con gái tôi bị mất bản năng con người, là con của ai nó không nhớ được" - bố Diễm My nói.

Sau hôm đó, gia đình đưa được My về nhà nhưng cô gái này cũng tiếp tục bỏ đi và bặt vô âm tín gần 2 năm nay. "Con nó đi một ngày đã lo rồi huống chi nó đi 2 năm mình không biết tung tích. Giờ chỉ mong cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm" - ông Thắng chia sẻ.