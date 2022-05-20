Cháy nổ cơ sở sang chiết gas ở Bình Phước: 2 vợ chồng bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu

Xã hội 20/05/2022 14:30

Một vụ cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ liên tiếp xảy ra tại cơ sở sang chiết gas thuộc địa bàn thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 20/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở sang chiết gas thuộc thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước khiến 2 người bị bỏng nặng, 7 xe máy cháy đen.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 9h cùng ngày, người dân thôn Sơn Tùng nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ cơ sở sang chiết gas kèm theo khói lửa bốc lên. Chỉ một lúc sau, ngọn lửa bao trùm cơ sở rộng cả trăm mét vuông. Ngay khi nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh liền chạy vào đám cháy cứu 2 vợ chồng chủ cơ sở ra ngoài.

Thời điểm được cứu, người chồng bị ngộ độc khí gas nặng, còn người vợ cũng bị bỏng nghiêm trọng. Cả hai nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau đó.

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Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ

Dân tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước điều động 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án khống chế ngọn lửa.

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Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã dập tắt được ngọn lửa - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Điều tra hiện trường sơ bộ cho thấy khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa, kèm theo hơn 1.000 bình gas lớn, nhỏ liên tiếp phát nổ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, các chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy đã khống chế hoàn toàn được ngọn lửa, đưa ra ngoài 15 bình gas lớn, gần 1.000 bình gas nhỏ văng khắp nơi. Ngoài ra, vụ hỏa hoạn còn làm hơn 250m2 của cơ sở bị thiêu rụi, 7 xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện tại, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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