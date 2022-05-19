Hà Nội: Cháy nhà 3 tầng vào rạng sáng, ba người trong gia đình bị mắc kẹt bên trong

Xã hội 19/05/2022 11:03

Đám cháy xuất phát từ tầng 1 tại số 41 ngõ 4 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào rạng sáng ngày 19/5, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 Công an Thành phố Hà Nội, nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 41 ngõ 4 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ hỏa hoạn, cơ quan chức năng lập tức điều động 2 xe chữa cháy của Công an quận Đống Đa cùng 13 chiến sĩ tới hiện trường, triển khai chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Ngôi nhà xảy ra cháy gồm 3 tầng, kết cấu bê tông cốt thép. Điểm cháy xuất phát tại khu vực phòng khách tầng 1, phát sinh nhiều khói và khí độc, khiến ba người mắc kẹt bên trong.

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Ba nạn nhân hiện được giải cứu ra ngoài an toàn - Ảnh: Zing
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Toàn bộ tầng 1 bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: Vietnamnet

Dẫn tin từ Vietnamnet, bởi vì đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc nên đã gây ảnh hưởng đến việc chữa cháy và tổ chức cứu nạn cứu hộ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phải triển khai thang ba, đưa 3 nạn nhân đang mắc kẹt trong nhà thoát hiểm bằng cửa sổ tầng 3. 

Đến khoảng 3h30 cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy dập tắt hoàn toàn.

Theo điều tra ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Đồng thời, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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