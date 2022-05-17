TP.HCM: Cháy quán ăn cao 2 tầng, nhiều người tháo chạy thoát thân

Xã hội 17/05/2022 20:16

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán ăn cao 2 tầng trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp (TP.HCM) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo chia sẻ thông tin từ Báo Công an TP.HCM, vào lúc 15 giờ 45 phút chiều ngày 17/5, tại quán ăn Bò Nướng Phố (số 164 Nguyễn Oanh, Phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM) đã xảy ra hỏa hoạn.

Ngay sau khi phát hiện cháy, một số nhân viên trong quán ăn này tháo chạy ra ngoài hô hoán. Nhân viên quán cùng với người dân địa phương leo lên mái nhà kế bên dùng bình chữa cháy mini và phun nước dập lửa nhưng bất thành.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường thông tin: "Đám cháy bùng lên từ tầng một của quán ăn. Nhân viên quán tháo chạy ra ngoài kịp thời nên thoát nạn".

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Đám cháy bùng lên từ lầu một của quán ăn - Ảnh: Zing
hoa hoan 1TP.HCM: Cháy quán ăn cao 2 tầng, nhiều người tháo chạy thoát thân - Ảnh 3
Cảnh sát Phòng cháy chữ cháy dập lửa tại hiện trường - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Ngay sau khi nhận được tin báo, theo Zing đưa tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường, dùng vòi xịt nước dập tắt đám cháy, không để đám cháy lan rộng, tránh thiệt hại về người và của. Đến 16h15, hỏa hoạn được khống chế. 

Theo thông tin ban đầu cho thấy chưa có người bị thương trong vụ cháy nhưng khiến nhiều tài sản trong quán này bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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Vụ cháy xảy ra khoảng 12 giờ trưa ngày 15/5 tại xưởng của 1 công ty xây dựng vật liệu ở địa bàn xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

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