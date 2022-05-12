Hà Nội: Lửa cháy ngùn ngụt ở ngôi nhà 4 tầng vào lúc sáng sớm

Sáng ngày 12/5, người dân Hà Nội vẫn đang cực kỳ hoang mang khi chứng kiến cảnh lửa bốc lên ngùn ngụt tại ngôi nhà 4 tầng trên đường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo nguồn tin từ VOV, khoảng 6h45 cùng ngày, người dân phát hiện có cháy lớn tại ngôi nhà 4 tầng trong ngõ 320 Khương Đình (Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Được biết, do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhiều người dân xung quanh hốt hoảng báo cho lực lượng chức năng.

Lửa bùng phát dữ dội tại tầng tum ngôi nhà - Ảnh: VOV

Dẫn theo nguồn tin từ Tiền Phong, ngay sau khi được thông báo vụ việc lực lượng PCCC&CNCH có mặt phối hợp cùng công an phường, dân phòng dập tắt đám cháy. Cũng theo cơ quan chức năng, hiện trường xảy ra vụ cháy là kho chứa đồ chăn, gối cũ của ngôi nhà.

Hiện theo xác nhận từ phía cơ quan điều tra, vụ cháy không xảy ra thương vong về người và đang được tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

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