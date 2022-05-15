Hà Nội: Cháy lớn ở xưởng vật liệu xây dựng, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét

Vụ cháy xảy ra khoảng 12 giờ trưa ngày 15/5 tại xưởng của 1 công ty xây dựng vật liệu ở địa bàn xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Theo chia sẻ thông tin của Zing, vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa 15/5 tại Công ty TNHH Xây dựng vật liệu mới Hoàng Thành thuộc xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Thông tin ban đầu từ người dân khu vực cho biết, khi phát hiện cháy, người dân tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Trong ít phút, ngọn lửa bùng phát mạnh hơn, bao trùm khu nhà xưởng công ty, khói lửa bốc dữ dội.

Sau khi tiếp nhận tin báo cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 10 xe chữa cháy của 4 quận, huyện cùng hơn 60 cảnh sát tới hiện trường.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Zing

Khu vực xảy ra cháy có quy mô một tầng, kết cấu khung thép mái tôn, chứa bao bì, thùng nhựa, xi măng… với tổng diện tích hơn 900 m2. Khói đen từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét.

Sau gần 1 giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 12h40 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế, không để cháy sang khu vực nhà xưởng và các nhà dân lân cận, qua đó bảo vệ được 300m2/900m2 nhà xưởng xảy ra cháy. Đến khoảng 13h12, đám cháy cơ bản được dập tắt, các đơn vị tiếp tục triển khai phun nước làm mát và dập tàn. Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích xảy ra cháy khoảng 600m2.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng khoảng 600 m2 nhà xưởng bị thiêu rụi cùng nhiều vật liệu xây dựng - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Theo Báo Giao Thông đưa tin, từ công tác quản lý của đơn vị địa bàn, cơ sở xảy ra cháy thuộc đối tượng công trình có vi phạm về PCCC, Công an huyện Đan Phượng đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở trên.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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