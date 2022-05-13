Cháy lớn ở TP.HCM: Giải cứu thành công 3 mẹ con mắc kẹt

Xã hội 13/05/2022 09:30

Phát hiện căn nhà bốc hỏa, người dân xung quanh liền hô hoán cũng như tìm cách giải cứu các nạn nhân đang mắc kẹt bên trong, đồng thời báo đến lực lượng chức năng và giải cứu 3 mẹ con được an toàn.

Từ nguồn tin báo Tuổi trẻ, khoảng 4h30 sáng 13/5, căn nhà rộng khoảng 40m2 trên đường Hậu Lân 4 (thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) xảy ra hỏa hoạn, trong nhà lúc này có chị D.T.T.A. (32 tuổi) cùng hai con gái (12 tuổi và 4 tuổi).

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Người phụ nữ cùng 2 cháu bé được lực lượng PCCC giải cứu thành công. Ảnh: Lao Động

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh liền hô hoán cũng như tìm cách giải cứu các nạn nhân đang mắc kẹt bên trong, đồng thời báo đến cơ quan chức năng. 

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng 19 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Theo báo Lao động, lực lượng PCCC sử dụng kìm cộng lực, búa chặt, xà beng, máy cắt... để phá cửa, kết quả đã đưa được 3 người bị nạn ra nơi an toàn.

Cháy lớn ở TP.HCM: Giải cứu thành công 3 mẹ con mắc kẹt - Ảnh 2
Cảnh sát đưa chị A. ra khỏi căn nhà xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Tuổi trẻ

Đến khoảng gần 5h cùng ngày, đám cháy được không chế và dập tắt thành công. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng một số tài sản bên trong ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi trong đó có 1 chiếc xe máy.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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