Nạn nhân được nhận dạng là nam, cao khoảng 1,7m, mặt bị biến dạng, mặc áo xanh, quần đen, danh tính chưa được xác định. Cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để nhận dạng nạn nhân.

Theo VOV, thông tin ban đầu, vào hồi khoảng 15h28 ngày 12/5, Trung tâm chỉ huy Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo từ người dân có 1 thi thể nổi trên sông Lam, đoạn qua phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An.

Thi thể người đàn ông không rõ danh tính được phát hiện trên sông Lam. Ảnh: VOV

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông huy động 1 xe CC&CNCH, 1 xuồng cao su cùng 8 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai vớt thi thể nạn nhân.

Theo Người Lao Động, tại hiện trường, nạn nhân mặc áo ngắn tay màu xanh, quần đen, cao khoảng 1,7m, mặt bị biến dạng, danh tính chưa được xác định.

Hiện, cơ quan chức năng phát đi thông báo để làm rõ nhân thân của nạn nhân.

