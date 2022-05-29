Trước đó vào chiều 27/5, Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân) tiếp nhận thông tin trình báo của bệnh viện về việc bé gái tên K. (1 tuổi) ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân) tử vong trước khi vào bệnh viện. Cơ thể nạn nhân có dấu hiệu nghi vấn.

Ngày 28/5, báo Tiền Phong đưa tin, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến bé gái 1 tuổi ở phường Tân Tạo tử vong, trên cơ thể có dấu hiệu bất thường nghi bị bạo hành .

Theo kết quả xác minh ban đầu, sáng 27/5, chị V., mẹ ruột bé K. gửi con cho một cô gái tên T. (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để trông giữ.

Từ lúc 7h20 đến 8h cùng ngày, cháu K. được T. cho ăn cháo, đến 9h thì uống sữa và ngủ, khoảng 9h45 cháu K. bị ho và ọc sữa, sau đó tiếp tục ngủ. Khoảng 11h15 - 11h30, T. có ra ngoài đem cơm cho mẹ, khi về đến nhà phát hiện cháu K. có dấu hiệu ho nhiều, ọc sữa ra nước vàng, người tím tái nên điện thoại báo cho mẹ ruột của mình và chị V. Sau đó, T. cùng mẹ đưa cháu K. vào Bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Khám nghiệm tử thi cho thấy bé K. bị đa chấn thương vùng bụng, có dấu hiệu bạo hành.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận, sáng 27/5, do bực tức bé K. ho, ói sữa nên T. dùng tay đánh vào bụng làm bé gái ọc sữa.

Thấy bé K. tím tái, bất tỉnh nên T. gọi điện cho chị V. đưa đi cấp cứu nhưng bé gái không qua khỏi.

Hội LHPN phường Tân Tạo (quận Bình Tân) cho biết đã phối hợp cùng UBND phường thăm hỏi, động viên gia đình chị V. Đồng thời, theo dõi, giám sát vụ việc và thường xuyên báo cáo các nội dung về Hội LHPN quận.

Trên Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị V. hết sức khó khăn. Chị V. làm công nhân giày da tại một công ty trên địa bàn, còn chồng làm bốc xếp tại chợ đầu mối Bình Điền. Hiện gia đình đang thiếu mấy tháng tiền trọ.

Sau khi sự việc xảy ra, người quản lý khu trọ nơi chị V. thuê phòng đã vận động được 10 triệu đồng gửi gia đình. Các cấp Hội LHPN TPHCM đang tiếp tục vận đông để chăm lo cho gia đình chị V.