NÓNG: Tạm giữ hình sự nghi can bạo hành làm chết bé gái 1 tuổi ở TPHCM

Xã hội 31/05/2022 12:08

Nghi can Hứa Thị Kim Trang, 21 tuổi, là cháu gái của mẹ nạn nhân, khai nhận trong lúc cho ăn, bực tức vì bé ho, ói sữa đã đánh nhiều lần vào bụng bé...

Nguồn tin từ báo Pháp luật TPHCM, ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã tạm giữ hình sự Hứa Thị Kim Trang, 21 tuổi, để điều tra vụ việc bé gái 1 tuổi tử vong xảy ra trên địa bàn, nghi do bạo hành.

Trước đó, chiều 27/5, Công an phường Tân Tạo nhận tin từ Bệnh viện Quận Bình Tân về trường hợp bé T.N.T.K., gần một tuổi, tạm trú phường Tân Tạo tử vong bất thường trước khi nhập bệnh viện.

Công an phường Tân Tạo đã báo cáo nhanh lên Công an quận Bình Tân và lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh ngay sau đó.

NÓNG: Tạm giữ hình sự nghi can bạo hành làm chết bé gái 1 tuổi ở TPHCM - Ảnh 1
Khu vực nơi xảy ra vụ việc là căn nhà trên địa bàn phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Ảnh: Pháp luật TPHCM

 

Diễn biến cụ thể sự việc, Dân Trí cho biết, sáng 27/5, chị V., mẹ ruột bé K. gửi con cho  Trang để trông giữ.

Từ lúc 7h20 đến 8h cùng ngày, cháu K. được Trang cho ăn cháo, đến 9h thì uống sữa và ngủ, khoảng 9h45 cháu K. bị ho và ọc sữa, sau đó tiếp tục ngủ. Khoảng 11h15 - 11h30, Trang có ra ngoài đem cơm cho mẹ, khi về đến nhà phát hiện cháu K. có dấu hiệu ho nhiều, ọc sữa ra nước vàng, người tím tái nên điện thoại báo cho mẹ ruột của mình và chị V. Sau đó, Trang cùng mẹ đưa cháu K. vào Bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Khám nghiệm tử thi cho thấy bé K. bị đa chấn thương vùng bụng, có dấu hiệu bạo hành.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Trang khai nhận do bực tức bé K. ho, ói sữa nên Trang dùng tay đánh vào bụng làm bé gái ọc sữa. Thấy bé K. tím tái, bất tỉnh nên Trang gọi điện cho chị V. đưa đi cấp cứu nhưng bé gái không qua khỏi.

Vì vụ việc có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng vượt thẩm quyền, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đang làm thủ tục bàn giao hồ sơ và nghi phạm cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý.

 

Được biết, hoàn cảnh của gia đình chị V. hết sức khó khăn. Chị V. làm công nhân tại một công ty trên địa bàn, còn chồng làm bốc xếp tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TPHCM). Hiện gia đình đang thiếu mấy tháng tiền trọ. Sau khi sự việc xảy ra, người quản lý khu trọ nơi chị V. thuê phòng đã vận động được 11 triệu đồng gửi gia đình.

Thông tin thêm từ Dân Trí, một số người dân chung dãy trọ chị V. cho biết, chị có con trai lớn 9 tuổi và bé K.. Do kinh tế khó khăn nên gửi bé gái cho Trang trông giữ, Trang là bà con họ hàng với chị V.. Người mẹ gửi con gái cho Trang trông giữ được khoảng 6 tháng. Thời gian này, trên người bé K. xuất hiện một số vết thương ở tay, chân, mặt, lỗ tai. Nhiều người khuyên chị V. gửi bé vào nhà trẻ để được chăm sóc tốt hơn, nhưng vì kinh tế khó khăn, mẹ bé vẫn chần chừ.

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