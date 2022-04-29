Hy hữu: Bé gái 1 tuổi được cứu sống sau gần 1 giờ rơi xuống biển, sức khỏe hiện tại thế nào?

Lực lượng biên phòng ở Quảng Ninh vừa cứu nạn thành công một bé gái một tuổi bị rơi xuống biển, toàn thân tím tái, có dấu hiệu suy nhược nặng.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, khoảng 6 giờ 40 ngày 28/4, Trạm kiểm soát biên phòng Hạ Mai, thuộc Đồn Biên phòng Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) nhận được tin báo của ngư dân Hà Văn Sinh (48 tuổi), chủ 1 thuyền gỗ không biển kiểm soát đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Hạ Mai (H.Vân Đồn, Quảng Ninh) về việc 1 bé gái bị rơi xuống biển.

Lực lượng biên phòng cứu vớt được bé gái trong tình trạng toàn thân tím tái - Ảnh: VTC news

Theo thông tin của VTV, ngay sau khi nhận được tin báo, Trạm KSBP Hạ Mai đã triển khai lực lượng, phương tiện đồng thời huy động các tàu thuyền đang khai thác hải sản quanh khu vực phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm và cứu vớt được nạn nhân lúc này toàn thân tím tái, người lạnh, có dấu hiệu suy nhược nặng.

Cán bộ, chiến sĩ và gia đình đã khẩn trương đưa cháu vào Trạm KSBP Hạ Mai để tiến hành sơ cứu - Ảnh: báo Thanh Niên

Sau đó, cán bộ, chiến sĩ và gia đình đã khẩn trương đưa cháu vào Trạm KSBP Hạ Mai để tiến hành sơ cứu. Đến khoảng 7 giờ 25 phút cùng ngày, nạn nhân đã hồi tỉnh trở lại. Đơn vị phối hợp cùng gia đình đưa cháu vào Bệnh viện đa khoa Cọc 7, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Hiện, sức khỏe của bé gái đã ổn định.

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