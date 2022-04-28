Gia đình bệnh nhi cho biết bé bị bỏng nước sôi khiến thân mình, 2 tay và đùi trái phồng bọng nước lớn, trợt da, đỏ da. Tuy nhiên, gia đình không đưa bệnh nhi đi bệnh viện mà đưa đến thầy lang gần nhà đắp thuốc nam.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, mới đây, khoa Ngoại chấn thương – Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiếp nhận bệnh nhi NTK, 6 tháng tuổi (ngụ Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị nhiễm trùng sau bỏng do đắp thuốc nam.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhi có diện bỏng rộng khoảng 20% diện tích cơ thể, có dấu hiệu nhiễm trùng tại chỗ và nguy cơ nhiễm trùng huyết cao.

Sau vài ngày đắp thuốc, vết bỏng sưng nề, tấy đỏ có vết loét rộng, chảy dịch mủ và dính nhiều loại thuốc màu đen trên bề mặt. Do tình trạng mỗi lúc một nặng nên bé được người nhà đưa đến bệnh viện.

Bệnh nhi được làm sạch dịch mủ, đồng thời điều trị toàn thân, truyền kháng sinh, truyền dịch, dùng thuốc giảm đau, thay băng.

Sau 8 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã phục hồi rất tốt, diện bỏng đã khô hoàn toàn không để lại di chứng.

Sau vài ngày đắp thuốc, vết bỏng sưng nề, tấy đỏ có vết loét rộng, chảy dịch mủ và dính nhiều loại thuốc màu đen trên bề mặt - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Trao đổi với PV VnExpress, bác sĩ Đặng Quốc Hùng, Trưởng khoa Ngoại chấn thương, cho biết có nhiều tác nhân gây bỏng, thường gặp nhất là bỏng do nước sôi, bỏng lửa, bỏng hóa chất. Tổn thương bỏng rất đa dạng, ở nhiều vị trí như mặt, ngực, bụng, chân, bàn chân, lưng, cánh cẳng tay, bàn tay.

Nếu không được chữa trị đúng cách, bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng huyết, nguy hiểm tính mạng. Cách xử trí khi bị bỏng là nhanh chóng ngâm vùng cơ thể bỏng vào nước, càng sớm càng tốt, tốt nhất trong 30 phút sau khi bị bỏng. Sau khoảng thời gian trên, việc ngâm rửa ít có tác dụng.

Bác sĩ lưu ý nước để ngâm phải là nước sạch như nước đun sôi để nguội, nước máy, nước mưa, nước giếng khoan, nhiệt độ tiêu chuẩn 16-20 độ C. Tuyệt đối không dùng nước đá bởi sẽ gây nhiễm lạnh cho nạn nhân. Có thể ngâm rửa phần bị bỏng dưới vòi nước chảy, trong chậu nước mát hoặc đắp thay đổi bằng khăn ướt dội rửa liên tục lên vùng bỏng. Thời gian ngâm rửa thường tới khi hết đau rát, trong khoảng 15-40 phút, chú ý không làm trợt vỡ vòm nốt phỏng.

Sau đó, che phủ vùng bỏng bằng gạc y tế, khăn mặt, khăn tay, vải màn..., băng ép nhẹ, tránh băng quá chặt gây chèn ép vùng bỏng. Không bôi bất cứ loại thuốc hay hóa chất nào lên vết thương.

Nếu nạn nhân không nôn, không chướng bụng, vẫn tỉnh táo, cho uống nước oresol hoặc uống nước chè đường ấm, nước cháo loãng, nước hoa quả. Trẻ nhỏ vẫn cho bú bình thường.

Cuối cùng, nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Người bị bỏng nặng nên được vận chuyển bằng cáng, ôtô. Trường hợp bỏng kèm chấn thương, gãy xương, cần cố định tạm thời vùng chấn thương và xương bị gãy trước khi vận chuyển. Nếu bỏng kèm theo chấn thương cột sống, phải vận chuyển nạn nhân trên ván cứng, đầu được cố định.