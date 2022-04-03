Tình trạng sức khoẻ 5 nạn nhân trong vụ phóng hoả đốt nhà trọ ở Phú Đô: Nam thanh niên bỏng 35%, phải thở máy, tiên lượng nặng

Xã hội 03/04/2022 15:25

Đại diện Viện Bỏng Quốc gia cập nhật tình hình sức khỏe 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trao đổi với VietNamNet, trưa 3/4, một đại diện Viện Bỏng Quốc gia cho biết, trong số các nạn nhân của vụ đốt nhà trọ ở Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang điều trị, nam thanh niên N.M.D. (30 tuổi) đang có tình trạng nặng nhất.

Bệnh nhân có diện tích bỏng lớn: 35%, thuộc diện bỏng nặng. Ngoài ra, người đàn ông còn bị bỏng hô hấp nên phải duy trì thở máy để hỗ trợ hô hấp trong giai đoạn tổn thương. Vị đại diện thông tin: “Nếu chỉ bỏng ngoài da đơn thuần, khả năng sống của bệnh nhân sẽ cao. Nhưng vì có tình trạng bỏng hô hấp nên chưa thể khẳng định chắc chắn được điều gì. Tình trạng bỏng đường thở làm tăng nguy cơ tử vong, tiên lượng nặng”.

Có 2 yếu tố có thể gây bỏng hô hấp. Thứ nhất là bỏng do nhiệt, hơi nóng, khí nóng mà bệnh nhân hít vào. Thứ hai là do hít khói, khí độc, các sản phẩm cháy vào phổi gây tổn thương đường hô hấp. Bệnh nhân D. bỏng hô hấp do cả 2 yếu tố trên.

Hiện bệnh nhân vẫn thở máy, duy trì an thần kết hợp điều trị tích cực. Nếu thời gian tới tình trạng bỏng hô hấp cải thiện, các bác sĩ sẽ tiến hành bỏ máy thở, sau đó phẫu thuật cắt lọc những tổn thương hoại tử sâu và ghép da cho bệnh nhân.

Đối với trường hợp nặng thứ hai là cháu bé 2 tuổi. Diện tích bỏng của bé khoảng 22%. Tuy nhiên, các vết thương chỉ là bỏng nông, không có bỏng sâu. Sức khỏe của cháu bé đang dần được cải thiện, tự thở rất tốt. Bác sĩ tiên lượng bệnh nhi sẽ dần cải thiện sau thời gian điều trị.

Các bệnh nhân còn lại đều có tình trạng bỏng nhẹ, trong đó cháu bé 4 tuổi bỏng 5% ở hai tay và là bỏng nông, sức khỏe tốt.

Tình trạng sức khoẻ 5 nạn nhân trong vụ phóng hoả đốt nhà trọ ở Phú Đô: Nam thanh niên bỏng 35%, phải thở máy, tiên lượng nặng - Ảnh 1
Hiện trường vụ hoả hoạn được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Cắt từu clip

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin của báo Lao động, ngày 1/4, Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội và Công an quận Nam Từ Liêm thông tin: đối tượng có hành vi đốt xe máy gây cháy nhà trọ được xác định là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993) trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội.

Đáng chú ý, tại cơ quan công an, Hải khai có thai nhưng không được gia đình bạn trai ủng hộ, dẫn đến mâu thuẫn và trả thù bằng cách đốt xe máy của người nhà gia đình bạn trai. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Hải không hề có thai.

Vào ngày 31/3, Hải có mua 30.000 đồng xăng và tìm đến nơi anh C.V.H. (bạn trai) đang ở nhưng không gặp. Sau đó Hải có đi cắt tóc, gội đầu và làm móng. Tại cửa hàng tóc, Hải có suy nghĩ đến việc anh H. và gia đình ngăn cấm, dẫn đến anh H "không quan tâm chăm sóc Hải khi mang thai" nên nảy sinh ý định mang chai xăng vừa mua quay lại đốt xe anh họ anh H.

Khoảng 18h ngày 31/3, sau khi vào được tầng 1 để xe, Hải tìm đến xe anh V. và đốt. Sau đó, sợ bị người khác phát hiện, Hải chạy ra cổng và vứt bỏ áo khoác ngoài. 

Sau 4 giờ khẩn trương điều tra truy xét, nghi phạm phóng hỏa đốt nhà trọ đã bị Công an thành phố bắt giữ. Theo hình ảnh camera an ninh tại hiện trường, khoảng 18h50 ngày 31/3, Hải mặc quần áo chống nắng, xuất hiện từ góc sân ra đứng cạnh khoảng 5 chiếc xe máy liên tục châm lửa.

Sau khoảng 3-4 lần châm lửa, đám cháy bùng lên từ một chiếc xe máy rồi lan ra nhiều chiếc bên cạnh, rồi người phụ nữ bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khu vực xảy cháy tại nơi để xe ở tầng 1, thuộc nhà cao tầng, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170 m2. Hậu quả vụ cháy khiến 1 cô gái tử vong, 5 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em...

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu để xử lý Hải theo quy định của pháp luật.

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Sự việc đốt phòng trọ mới đây tại Hà Nội đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía dư luận. Hiện tại, theo thông tin mới nhất đã có 1 người chết và 8 người bị thương.

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