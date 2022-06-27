Thông tin MỚI vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong ở TP.HCM: Xét xử kín dì ghẻ và cha ruột

Xã hội 27/06/2022 14:42

TAND TP.HCM dự kiến ngày 21/7 xét xử kín vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Ngày 27/6, theo nguồn tin của Zing, TAND TP.HCM vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ bé N.T.V.A (8 tuổi) bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha bé gái) bị truy tố về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm theo Điều 389, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, người tình của Thái) bị truy tố về tội Giết người và Hành hạ người khác theo Điều 123 và Điều 140 Bộ luật Hình sự, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Phiên tòa được xét xử kín, dự kiến diễn ra ngày 21/7 do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tọa. Giữ vai trò công tố là kiểm sát viên Lê Thị Yến Như, Phan Trung Hải.

Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập 5 nhân chứng. Các luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM); Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội), Phạm Công Hùng, Khưu Mỹ Vinh, Nguyễn Ngọc Trâm, Phạm Thị Ngọt, Võ Thị Xuân Thùy (Đoàn luật sư TP.HCM)... tham gia bảo vệ quyền lợi cho người liên quan và bào chữa cho các bị cáo.

Thông tin MỚI vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong ở TP.HCM: Xét xử kín dì ghẻ và cha ruột - Ảnh 1
Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái. Ảnh: Zing

 

Theo cáo trạng, Trang có quan hệ tình cảm với Thái sau khi người đàn ông này ly hôn. Trong thời gian sinh sống cùng cháu N.T.V.A, mặc dù biết cháu bé mới 8 tuổi, chưa phát triển đầy đủ về tinh thần và thể chất, hoàn toàn phụ thuộc vào mình nhưng Trang vẫn nhiều lần dùng tay, chân, dùng roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi), cây gỗ... đánh đập, hành hạ cháu N.T.V.A.

Nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM cho biết, Trang bắt cháu N.T.V.A. cởi quần áo, giơ hai tay lên cao quỳ gối học, chui vào chuồng chó, vừa đánh vừa chửi mắng cháu... Hành vi lặp đi lặp lại trong thời gian dài đã để lại những đau đớn về thể xác, lẫn tinh thần cho cháu bé. Thái là cha, phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ cháu N.T.V.A nhưng khi chứng kiến con mình bị Trang đánh đập, hành hạ đã không can ngăn mà còn tham gia chửi mắng, đánh cháu N.T.V.A.

Ngày 22/12/2021, Trang sử dụng cây gỗ tròn (dài 90cm, đường kính rộng 2,2 cm) là hung khí nguy hiểm, đồng thời dùng tay, chân đánh đập liên tục lên cơ thể của cháu N.T.V.A trong khoảng thời gian 4 giờ liên tiếp làm cho nạn nhân tử vong.

Khi biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu cho hành vi của Trang, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây cản trở trong quá trình điều tra, xử lý.

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