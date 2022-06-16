Theo Công an Nhân dân cho biết, vụ việc đã trôi qua hơn nửa tháng nay nhưng gia đình anh T vô cùng bức xúc về những hành vi trục lợi xung quanh cái chết của con trai mình.

Vụ cháu L.T.L.T.P (18 tháng tuổi) con trai của anh L.T.N.T (SN 1989, quê Long An) bị Nguyễn Thanh Ninh (SN 1993, quê Tiền Giang, tạm trú Bến Lức, Long An) bạn trai của L.D.T.H (SN 1989, mẹ cháu P) hành hạ tử vong trong nhà trọ khuya 31/5 gây bức xúc trong dư luận trong thời gian qua.

Từ khi cháu P được chôn cất, có rất nhiều “người lạ” xưng là người thân của cháu P dẫn những youtube vào mộ của cháu quay clip và đăng tải lên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ tiền để xây mồ mả cho cháu vì “cháu chết không có người thân, cha mẹ!”.

Anh T khẳng định gia đình không kêu gọi cộng đồng mạng góp tiền xây mồ mả cho con mình. “Con tôi chết oan uổng, người làm cha dù có đau buồn thì vẫn phải có trách nhiệm lo cho con mình. Gia đình tôi đủ khả năng xây mồ mả cho cháu nên mọi người, nhất là cộng đồng mạng không nên tin theo những gì mà những người xưng là “người thân của con tôi” kêu gọi ủng hộ xây mồ mả cho cháu thông qua các clip mà các youtube đăng tải trên mạng xã hội, tránh bị những người này trục lợi, kiếm tiền từ cái chết của con tôi!” - anh T bức xúc.

Trước đó, Zing đưa tin, ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Ninh để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan điều tra, gã đàn ông khai trong thời gian chung sống với H., bé P. thường xuyên khóc vào ban đêm khiến anh ta không ngủ được, nên thường xuyên đánh cháu. Tối 31/5, người này tiếp tục đánh cháu P.

Ninh khai đánh con trai người tình vì bé hay khóc vào ban đêm. Ảnh: VnExpress

Thấy con bị thương nặng, H. đã đưa con đến Trung tâm y tế huyện Bến Lức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, ngưng tim, ngưng thở.

Theo kết luận từ Trung tâm y tế huyện Bến Lức, bé P. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở, trầy xước da vùng thái dương trái 5 cm.

Bé bị bầm xanh vùng trán trái, quanh mắt trái, má trái. Nạn nhân tử vong trước khi vào viện nghi do chấn thương.

Một số người sống chung dãy trọ xảy ra vụ án tại xã Mỹ Yên (huyện Bến Lức) cho biết H. bồng con đến sống với Ninh rất khép kín.

Bà Nguyễn Thị Liên (38 tuổi) cho biết có lúc cháu P. chạy chơi bên ngoài nghịch cát, Ninh kéo cháu bé vào phòng đánh, nhưng người mẹ không can ngăn.

Gần 2 tháng trước, Ninh và chị H. nảy sinh tình cảm. Sau đó, H. bồng con trai đến sống với Ninh ở căn phòng trọ ở xã Mỹ Yên (huyện Bến Lức).

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xem xét người mẹ ruột có giữ vai trò đồng phạm với người tình trong vụ án này hay không.