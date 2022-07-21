Cụ Thể, theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, lời khai của Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng có can ngăn Nguyễn Võ Quỳnh Trang khi Trang đánh đập bé V.A là mâu thuẫn với diễn tiến của vụ án.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, 8h20 sáng 21-7, phiên tòa bắt đầu làm việc. HĐXX cho biết trước khi diễn ra phiên xét xử 2 ngày, HĐXX nhận được đề nghị của luật sư Nguyễn Ánh Thơm và luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại) về việc đề nghị xét xử công khai vụ án; xác định tỉ lệ thương tật của bị hại trong các ngày 7,10,11 và 12-12-2021 và xác định bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm với bị cáo Trang về tội giết người.

Theo báo thông tin từ báo Thanh Niên, theo HĐXX, về việc xét xử công khai đối với vụ án, quy định tại Thông tư 02/2018 đối với những vụ án mà người bị hại dưới 18 tuổi bị bạo hành tòa án sẽ xét xử kín. Tuy nhiên trong vụ án này, bị cáo bị Viện KSND TP.HCM truy tố ở tội đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo xâm phạm đến sức khỏe , tính mạng, nhân phẩm đối với bị hại là trẻ em; vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm, đồng thời người đại diện bị hại không yêu cầu xử kín để đảm bảo bí mật, đời tư, do đó tòa án tiến hành xét xử công khai.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình của bé N.T.V.A, đưa ý kiến trước tòa cần xác định tỉ lệ thương tật, thương tích của nạn nhân từ ngày 7 đến ngày 22/12/2021, xác định Thái là đồng phạm tội Giết người và đề nghị trả hồ sơ điều tra lại.

Ngoài ra, theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, việc xác định tính chất thương tích, tổn hại sức khỏe bắt buộc phải trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích. Trong vụ án này, Hội đồng giám định chưa giám định tỷ lệ thương tích của người bị hại, vì vậy HĐXX xét thấy cần thiết phải hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung, theo yêu cầu của người bảo vệ lợi ích hợp pháp của người bị hại, về giám định tỷ lệ thương tật của người bị hại vào các ngày 7, 10, 11 và 12.12.2021.

Đối với kiến nghị thay đổi tội danh của bị cáo Thái sang tội giết người, HĐXX cho rằng sau khi có kết quả điều tra bổ sung, HĐXX sẽ xét xử theo tội danh mà viện kiểm sát truy tố. Từ đó, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Phiên tòa xét xử vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong diễn ra trong sáng 21.7 - Ảnh: Thanh Niên

Theo cáo trạng, bé V.A là con của Nguyễn Kim Trung Thái và chị N.T.H. Sau khi ly hôn, tháng 8.2020, Thái được TAND Q.1 giao quyền nuôi bé V.A. Đến tháng 9.2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm với Thái, dọn đến chung sống như vợ chồng với Thái và bé V.A tại một căn hộ ở phường 22, Q.Bình Thạnh (TP.HCM)

Từ ngày 7.12.2021 đến ngày 22.12.2021, bằng nhiều hình thức khác nhau, Trang đã hành hạ, đánh đập bé V.A trong nhiều ngày, nhiều giờ. Trang đánh bé V.A trong tình trạng bé không mặc quần áo, quỳ gối và giơ hai tay lên cao, bắt bé chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó. Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập nhưng không can ngăn, còn nhiền lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé V.A.

Theo kết luận giám định pháp y bổ sung của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM giải thích, các vết thương trong khoảng 1 giờ đến 6 giờ ngày 22.12.2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ, xảy ra trước ngày cháu bé tử vong là yếu tố cộng thêm dẫn đến cháu bé tử vong. Trong trường hợp Trang không hành hạ bé gái 8 tuổi V.A vào ngày 22.12.2021, thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết của nạn nhân.