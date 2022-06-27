Cụ thể, bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha bé gái) bị truy tố về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm theo Điều 389, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù. Đồng thời, Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, người tình của Thái) bị truy tố về tội Giết người và Hành hạ người khác theo Điều 123 và Điều 140 Bộ luật Hình sự, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào ngày 27/6, Tòa án nhân dân TP.HCM đã có quyết định đưa vụ án bé N.T.V.A. bị bạo hành tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh ra xét xử vào ngày 21/7 tới. Vụ án được xử kín.

"Hiến pháp năm 2013 quy định về nguyên tắc xét xử tại Điều 103: "Tòa án nhân dân xét xử công khai. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, Tòa án nhân dân có thể xét xử kín"

Điều 25 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 đã quy định: "Tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì Tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai"

Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC ngày 21 tháng 09 năm 2018 của Toán án nhân dân tối cao quy định về việc xét xử vụ án hình sự có bị cáo là người dưới 18 tuổi hoặc vụ án hình sự có người bị hại là người dưới 18 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý hoặc cần sự hỗ trợ về điều kiện sống, học tập do không có môi trường gia đình lành mạnh như những người dưới 18 tuổi khác (sau đây gọi chung là người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi) thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên.

Theo điểm D, khoản 1 Điều 7 Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC quy đinh xét xử kín vụ án hình sự có bị cáo, người bị hại là người dưới 18 tuổi như sau:

Đối với những vụ án có người bị hại là người dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục, bị bạo hành hoặc bị mua bán thì Tòa án phải xét xử kín; đối với những vụ án khác có yêu cầu của người dưới 18 tuổi, người đại diện của họ hoặc để giữ bí mật đời tư, bảo vệ người dưới 18 tuổi thì Tòa án cũng có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai theo quy định tại Điều 327 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Như vậy, theo quy định này, những trường hợp được xét xử kín thông thường là những vụ án vụ án xâm hại tình dục (hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô…)… Đặc biệt là những vụ án mà nạn nhân là trẻ em gái, người chưa thành niên thường được xét xử kín, tránh gây áp lực tâm lý cho nạn nhân. Hoặc các vụ án mà nạn nhân bị bạo hành là người dưới 18 tuổi để cần giữ bí mật đời tư, bảo vệ cho nạn nhân không bị áp lực tâm lý".

Vụ án bé N.T.V.A. bị bạo hành tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh ra xét xử kín vào ngày 21/7 tới - Ảnh: Internet

Cuối cùng, nhận định của Luật sư Thơm việc xét xử kín trong vụ án này là không cần thiết. Mục đích xử kín là bảo vệ người dưới 18 tuổi, giữ bí mật đời tư, tránh gây tâm lý bất ổn và đảm bảo tương lai cho các cháu. Nhưng vụ án này thì bị hại đã tử vong nên cần phải xét xử công khai nhằm mục đích răn đe, phòng ngừa tội phạm nói chung.