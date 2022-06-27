Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn Luật sư Hà Nội) đã hé lộ những vật dụng mà Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng để bạo hành bé N.T.V.A. khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ.

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành dẫn đến tử vong khiến dư luận phẫn nộ trong thời gian qua, vào ngày 27/6, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn Luật sư Hà Nội) đã hé lộ toàn bộ những vật dụng dùng để hành hạ bé N.T.V.A. (ngụ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM). Bên cạnh đó, qua trao đổi, phân tích vụ án, Luật sư Thơm đã thống nhất quan điểm với Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ về những vấn đề liên quan đến việc xét xử vào ngày 21/7 sắp tới. Đặc biệt, vị luật sư cũng nhận định rằng vai trò của người bố Nguyễn Kim Trung Thái (bố ruột bé V.A) trong vụ án này là cực kỳ vô nhân tính, ác độc, lạnh lùng nhất trong lịch sử và không đáng được tồn tại trong cuộc đời này.

Chuồng chó nơi Thái và Trang bắt bé V.A lột chuồng để chui vào hành hung - Ảnh: Facebook luật sư Nguyễn Anh Thơm Dùng kìm nhổ răng cháu bé tàn độc - Ảnh: Facebook luật sư Nguyễn Anh Thơm Dùng gậy rút để đánh cháu bé - Ảnh: Facebook luật sư Nguyễn Anh Thơm Đồng thời, theo quan điểm của luật sư Thơm, đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) có thể hành hung cháu V.A trong suốt thời gian dài và khiến cháu tử vong vào ngày 22/12/2021 đều có sự liên quan trực tiếp với Thái về cả mặt vật chất và tinh thần. Vị luật sư chia sẻ quan điểm: "Trang đánh cháu V.A là có sự thống nhất ý chí của Thái thì Trang mới dám thực hiện. Cả hai đã cùng nhau trút hận thù vào cháu. Thái lạnh lùng, vô nhân tính ngồi bên cạnh nhìn Trang đánh cháu rất man rợ bằng các thủ đoạn tàn độc. Bởi vì có những Trang đánh bé lúc Thái đang nằm trên giường xem điện thoại. Mặt khác, Thái cũng nhiều lần cùng Trang trực tiếp lột chuồng cháu, vô cớ đánh dã man, bắt cháu chui vào chuồng chó,... Những hành vi độc ác đã thể hiện ý thức chủ quan của Trang và Thái không coi cháu là một con người, không muốn cháu còn tồn tại trên cuộc đời kể từ ngày 07/12/2021".

Cả hai dùng ống kim loại vụt vào người cháu bé - Ảnh: Facebook luật sư Nguyễn Anh Thơm Cùng các loại vật dụng gỗ khác để đánh bé V.A - Ảnh: Facebook luật sư Nguyễn Anh Thơm Luật sư Thơm cho biết thêm: "Thái và Trang điên cuồng tấn công cháu dù cháu rất ngoan, không có lỗi gì. Cả hai bắt cháu lau nhà rồi vô cớ dùng ống kim loại vụt cháu, cháu học bài thì chúng vô cớ lột quần áo, bắt quỳ đánh cháu, dùng kiềm, trói tay,... Bạo lực cháu như một thú vui bệnh hoạn để giải tỏa thù tức đê hèn". Phiên tòa xử hai bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang được dự kiến diễn ra ngày 21/7 - Ảnh: Internet Liên quan đến sự việc, dẫn tin từ Zing, Tòa án nhân dân TP.HCM cho biết phiên tòa được xét xử kín, dự kiến diễn ra ngày 21/7 do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tọa. Giữ vai trò công tố là kiểm sát viên Lê Thị Yến Như, Phan Trung Hải. Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập 5 nhân chứng. Các luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM); Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội), Phạm Công Hùng, Khưu Mỹ Vinh, Nguyễn Ngọc Trâm, Phạm Thị Ngọt, Võ Thị Xuân Thùy (Đoàn luật sư TP.HCM)... tham gia bảo vệ quyền lợi cho người liên quan và bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

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