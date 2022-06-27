Trích xuất camera hé lộ tình trạng của bé gái 8 tuổi trước khi mất: 'Người bố lạnh lùng và tàn ác nhất trong lịch sử'

Xã hội 27/06/2022 08:58

Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn Luật sư Hà Nội) đã hé lộ những hình ảnh được trích xuất trong camera trong vụ bạo hành bé gái ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành dẫn đến tử vong khiến dư luận phẫn nộ, vào ngày 27/6, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn Luật sư Hà Nội) đã hé lộ những hình ảnh được trích xuất trong camera vào ngày 21/12/2021 trong vụ bạo hành bé gái N.T.V.A. ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). 

Trước đó, vào chiều tối ngày 26/6/2022, luật sư Thơm cũng cho biết ông đã trực tiếp trao đổi với chị Luật sư Trần Ngọc Nữ về những vấn đề liên quan đến việc xét xử sắp tới, đặc biệt là vai trò của người bố Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ án này là cực kỳ vô nhân tính, ác độc, lạnh lùng và không đáng được tồn tại trong cuộc đời này.

Trích xuất camera hé lộ tình trạng của bé gái 8 tuổi trước khi mất: 'Người bố lạnh lùng và tàn ác nhất trong lịch sử' - Ảnh 1
Hình ảnh Thái và Trang được trích xuất từ camera trước khi bé V.A mất - Ảnh: Facebook Luật sư Nguyễn Anh Thơm

Theo quan điểm của Luật sư, hành vi phạm tội của Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) trong suốt quá trình bạo hành cháu V.A vào ngày 22/12/2021 đều có sự liên quan trực tiếp với Thái về mặt vật chất và tinh thần.

Luật sư Thơm chia sẻ: "Trang có thể tra tấn cháu V.A có sự thống nhất ý chí của Thái thì Trang mới dám thực hiện. Thái lạnh lùng, vô nhân tính ngồi bên cạnh nhìn Trang đứng tra tấn cháu rất man rợ bằng các thủ đoạn tàn độc. Mặt khác, Thái cũng nhiều lần cùng Trang trực tiếp lột chuồng cháu, vô cớ đánh dã man, bắt cháu chui vào chuồng chó,... Cả hai đã không coi cháu là một con người nên không muốn cháu còn tồn tại trên cuộc đời này. Do đó, kể từ ngày 07/12/2021, Thái và Trang bắt đầu hành hung cháu".

Trích xuất camera hé lộ tình trạng của bé gái 8 tuổi trước khi mất: 'Người bố lạnh lùng và tàn ác nhất trong lịch sử' - Ảnh 2Trích xuất camera hé lộ tình trạng của bé gái 8 tuổi trước khi mất: 'Người bố lạnh lùng và tàn ác nhất trong lịch sử' - Ảnh 3
Bé V.A bị bố ruột bắt chui vào chuồng chó vào ngày 21/12/2021 - Ảnh: Facebook luật sư Nguyễn Anh Thơm

Không những bị bạo hành dã man, Thái và Trang con bắt bé V.A lau nhà rồi vô cớ dùng ống kim loại vụt cháu, học bài thì chúng vô cớ lột quần áo, bắt quỳ đánh cháu, dùng kìm nhổ răng,... Mặc dù bé V.A rất ngoan, chịu thương, chịu khó học và phụ giúp việc nhà.

Vị luật sư cũng tiết lộ: "Còn rất, rất nhiều các bằng chứng tố cáo tội ác của Thái và Trang cùng chung mục đích đánh cháu có thể dẫn tới hậu quả tử vong. Dù Thái ngày này không ở nhà cùng Trang tham gia giết cháu nhưng Thái biết điều đó, biết hậu quả có thể xảy ra khi trực tiếp xem camera trên điện thoại của mình kết nối với phòng ngủ. Thái bỏ mặc cho Trang tự do tra tấn cháu dã man, tàn ác như những lần trước đó vì Thái chính là kẻ chủ mưu, mặc nhiên để cho Trang tự do thực hiện tội ác xâm phạm tính mạng cháu V.A".

Vì vậy, theo quan điểm của luật sư thì Thái mới là kẻ chủ mưu trong việc hành hạ và giết con. Trang là người thực hành tích cực, là kẻ trực tiếp sử dụng vũ lực khiến cháu V.A tử vong. Do đó, Thái và Trang đồng phạm và cùng phải chịu trách nhiệm chung về các tội giết người, hành hạ con là đúng với bản chất hành tội ác mà cả hai đã gây ra thì mới đảm bảo công lý, công bằng xã hội.

Trích xuất camera hé lộ tình trạng của bé gái 8 tuổi trước khi mất: 'Người bố lạnh lùng và tàn ác nhất trong lịch sử' - Ảnh 4
Hai bị cáo Trang và Thái - Ảnh: Internet

Hiện tại, dẫn tin theo báo Pháp luật TP.HCM, theo kế hoạch xét xử, dự kiến ngày 21/7 tới đây, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (Tòa án nhân dân TP.HCM) sẽ đưa vụ án cha ruột và dì ghẻ bạo hành đến tử vong cháu bé 8 tuổi tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. Vụ án từng gây rung động dư luận hồi năm 2021.

Cụ thể, phiên xử sẽ do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, phó Chánh toà Gia đình và người chưa thành niên làm chủ toạ. Đến thời điểm hiện nay, được biết có tổng cộng bảy luật sư tham gia vụ án, trong đó bốn luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bên bị hại, ba luật sư bào chữa cho hai bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

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