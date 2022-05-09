Cụ thể, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ án bên trong căn hộ nơi Trang, Thái và nạn nhân sống, cơ quan điều tra đã thu giữ: 4 camera hiệu IMOU, 1 khúc gỗ tròn, dài 90cm đường kính rộng 2,2 cm; nhiều cây kim loại, 1 cây kéo; 1 ống nối của máy hút bụi, 01 bộ quần áo của nạn nhân thời điểm được đưa đi cấp cứu, 1 ipad pro, 1 điện thoại di động iPhone 7plus của nạn nhân, 1 cây kéo, 1 điện thoại iPhone 13 Pro của Trang, 1 điện thoại Samsung của Thái...

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong khiến dư luận phẫn nộ, theo Tổ Quốc đưa tin, ngoài 283 tập tin video, hình ản, tin nhắn tố cáo tội ác man rợ, nhẫn tâm của Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995) và Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985), công an còn có những thông tin và bằng chứng, khiến người ta phải "lạnh sống lưng" và phẫn nộ.

Đây đều là tang chứng vật chứng có liên quan đến vụ án, trong đó có khúc gỗ, cây sắt, kéo, ống nối của máy hút bụi... đều là những vật dụng Trang và Thái dùng để bạo hành tàn nhẫn bé V.A.

Sau khi phục hồi và trích xuất dữ liệu cuộc gọi, tin nhắn SMS trong khoản thời gian từ 1/10/2021 đến 25/12/2021, tin nhắn trên zalo, facebook, viber... được tìm trên điện thoại của Trang và Thái, điện thoại, iPad của cháu V.A. Kết quả cho thấy lịch sử cuộc gọi điện thoại của Thái phù hợp với nội dung vụ án nêu trên.

Cây roi gỗ Trang dùng để đánh bé V.A - Ảnh: Tổ Quốc

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". Ở tội giết người, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đối mặt với khung hình phạt đến tử hình với các tình tiết tăng nặng là giết trẻ em, mang tính chất côn đồ và giết người với động cơ đê hèn.

Bên cạnh đó, Nguyễn Kim Trung Thái cũng bị truy tố hai tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Internet

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái sống như vợ chồng tại căn hộ ở quận Bình Thạnh. Cháu N.T.V.A. (SN 2013, con ruột Thái) sống cùng cả hai.

Từ ngày 7/12/2021 đến 22/12/2021, Trang nhiều lần đánh đập dã man, bắt cháu A. nhốt vào chuồng chó, không cho mặc quần áo. Trang dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng xung yếu, trọng điểm khiến cháu A. tử vong vào ngày 22/12/2021. Trong một số lần Trang đánh có sự tham gia của Thái, ngoài ra, nhiều lần thấy Trang ra tay nhưng Thái không can ngăn. Khi cháu A. qua đời, Thái chủ động xóa tất cả dữ liệu camera trong căn hộ nhưng không ngờ các cơ quan chức năng khôi phục được toàn bộ.