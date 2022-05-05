Người thân bé gái 8 tuổi bị bạo hành công bố 13 trang cáo trạng, nghẹn ngào: 'Xin lỗi vì đã không biết con bị đau đớn đến vậy'

Xã hội 05/05/2022 11:27

Liên quan đến việc bé gái (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong, mới đây, gia đình nạn nhân đã công bố toàn bộ cáo trạng của vụ án cùng lời xin lỗi khiến ai cũng xót xa.

Liên quan đến vụ việc bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong khiến dư luận dậy sóng suốt thời gian qua, theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin tối ngày 4/5, VKSND TP.HCM xác nhận đã hoàn tất cáo trạng và truy tố hai bị can trong vụ bé gái NTVA tám tuổi bị bạo hành, đánh đến tử vong tại căn hộ chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh ra tòa để xét xử.

VKS đang tiến hành tống đạt cáo trạng cho hai bị can trong vụ án. Theo đó, VKS truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995, ngụ Gia Lai) về tội giết người theo các điểm b, n, q khoản 1 Điều 123 BLHS và tội hành hạ người khác theo điểm a khoản 2 Điều 140 BLHS.

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Hai đối tượng trong vụ việc - Ảnh: Internet

Ở tội danh giết người, Trang bị truy tố với các tình tiết giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn, khung hình phạt đến tử hình.

Ba cháu bé là Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, ngụ ở quận 1) bị truy tố về tội hành hạ người khác tương tự như Trang và che giấu tội phạm theo điểm b, khoản 1, điều 389, BLHS.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà N.T.T.L. (người thân của nạn nhân) cũng đã có bài viết chia sẻ cụ thể về 13 trang cáo trạng của vụ việc. 

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13 trang cáo trạng được người nhà nạn nhân chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Theo như nội dụng cáo trạng, tháng 9/2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang dọn đến chung sống như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái tại một căn hộ ở Topaz 2 Saigon Pearl (quận Bình Thạnh), cháu N.T.V.A (SN 2013, con Thái) cũng sống tại đây.

Khoảng tháng 10/2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên cháu A. học trực tuyến tại nhà, Thái giao Trang ở nhà chăm sóc và dạy kèm cháu A.

Trong quá trình sống chung từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021, Trang rất nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man đối với cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau, trong nhiều ngày, nhiều giờ....

Ngày 22/12/2021, Thái đi làm còn cháu A. ở nhà với Trang để học trực tuyến theo lịch của trường từ 7 giờ đến 11 giờ. Từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút, Thái về nhà ăn cơm trưa cho đến 13 giờ 45 phút Thái tiếp tục đi làm. Từ 14 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 phút, Trang bắt cháu A. quỳ làm bài tập để Trang kiểm tra bài.

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Bé gái bị bạo hành đến tử vong - Ảnh : Internet

Từ 14 giờ 51 phút, Trang cho cháu ngồi học. Trong khoảng thời gian này, Trang không cho cháu mặc quần áo, Trang sử dụng cây gỗ đánh mạnh liên tiếp, dồn dập vào người cháu A. Đến 18 giờ 00 phút thì cháu A. bất tỉnh, Trang điện thoại cho Thái. Cùng lúc, Thái vừa đi làm về đến nhà chạy vào sơ cứu cho cháu A., rồi cùng Trang đưa cháu đi bệnh viện.

Sau đó, Thái đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera trên điện thoại di động của mình, thực hiện hành vi xóa hết dữ liệu của 4 camera trong căn hộ...

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Bảng kê vật chứng và quyết định của cơ quan chức năng - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, ngay khi luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé V.A. đăng tải bài viết tỏ rõ quan điểm: "Đề nghị thay đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm Giết người, Hành hạ người khác" kèm những hình ảnh đau lòng của V.A. lúc ra đi, bà N.T.T.L. đã chia sẻ lại nội dung trên cùng dòng trạng thái khiến ai cũng nghẹn lòng.

Theo đó, bà L. ngậm ngùi: "Xin lỗi V.A., xin lỗi con vì đã không biết con bị đau đớn đến vậy..."

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Bài viết của người thân nạn nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận thể hiện sự đau xót cho những gì nạn nhân phải chịu đựng cũng như thế sự phẫn nộ với Thái và Trang. Ngoài ra, netizen cũng động viên gia đình vững vàng trên con đường đòi lại công bằng cho cháu bé.

Thông tin MỚI vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Truy tố 'dì ghẻ' tội giết người với khung hình phạt đến tử hình

Thông tin MỚI vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Truy tố 'dì ghẻ' tội giết người với khung hình phạt đến tử hình

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố với các tình tiết giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn, khung hình phạt đến tử hình.

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