Vào ngày 11/5, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã ký quyết định đề nghị Tòa án Nhân dân cùng cấp triệu tập 6 người đến dự phiên tòa xét xử 2 bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM).

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành gây xôn xao dư luận, vào ngày 11/5, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã ký quyết định đề nghị Tòa án Nhân dân cùng cấp triệu tập 6 người đến dự phiên tòa xét xử 2 bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM). Cụ thể, 6 người được đề nghị triệu tập đến tham dự phiên tòa gồm: chị N.T.H. (mẹ nạn nhân N.T.V.A), bà N.T.T.M. (mẹ ruột Nguyễn Kim Trung Thái), chị L.C.X.P. (giáo viên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận 1) và các nhân chứng là chị V.T.T.H. (bảo mẫu của cháu A.), anh T.H.H. và anh T.H.Đ. (bảo vệ bệnh viện).

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Internet Trước đó, theo Zing đưa tin, Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố tội "Giết người" và tội "Hành hạ người khác". Với tội "Giết người", Trang đối mặt với mức án lên đến tử hình. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố hai tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm". Từ ngày 7/12/2021 đến 22/12/2021, Trang nhiều lần đánh đập dã man, bắt cháu A. nhốt vào chuồng chó, không cho mặc quần áo. Trang dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng xung yếu, trọng điểm khiến cháu A. tử vong vào ngày 22/12/2021.

Một số lần, Thái cùng với Trang tham gia đánh bé gái. Ngoài ra, Thái nhiều lần thấy Trang ra tay nhưng không can ngăn. Khi cháu A. qua đời, Thái chủ động xóa tất cả dữ liệu camera trong căn hộ nhưng cơ quan chức năng đã khôi phục được toàn bộ. Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và vết tích cháu gái 8 tuổi bị bạo hành - Ảnh: Tuổi Trẻ online Ngoài ra, sau khi vụ án xảy ra, công an đã trích xuất hình ảnh và mô tả hành động của Thái, Trang và cháu A. trong 283 tập tin video. Công an cũng đã chuyển tiếng nói của Trang và Thái trong 283 tập tin này thành văn bản. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM đã có kết luận về phục hồi và trích xuất dữ liệu cuộc gọi, tin nhắn SMS trong khoản thời gian từ 1/10/2021 đến 25/12/2021, tin nhắn trên Zalo, Facebook, Viber... được tìm trên điện thoại của Trang và Thái, điện thoại, iPad của cháu A. Kết quả cho thấy lịch sử cuộc gọi điện thoại của Thái phù hợp với nội dung vụ án nêu trên.

Diễn biến MỚI vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM: Ngoài 283 video, công an thu giữ thêm nhiều bằng chứng tố cáo tội ác man rợ của 'dì ghẻ' và cha ruột Bên cạnh 283 video và các tin nhắn trên điện thoại, công an đã thu giữ thêm nhiều bằng chứng tố cáo tội ác man rợ của 'dì ghẻ' và cha ruột khiến người ta phải "lạnh sống lưng" và phẫn nộ không nguôi.

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