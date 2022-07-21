Căn nhà của vợ chồng chị Thúy chỉ hơn 60 m2 nằm gần cuối xóm ở thôn Vạn An 1, khuất sau một nghĩa trang ở địa phương. Trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá ngoài chiếc quạt máy bằng hơi nước đã khá cũ kỹ.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động chiều 21/7 đã tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Thúy (30 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ) – người nghi nhảy cầu tự tử bỏ lại 6 con nhỏ sáng cùng ngày.

Đôi mắt rướm lệ, khuôn mặt bần thần cứ liên tục ngoái nhìn về hướng chiếc giường đặt thi thể chị Thúy, anh Lê Thùy (42 tuổi, chồng chị Thúy) đến giờ vẫn không biết vì sao vợ mình lại có hành động nhảy cầu tự tử, bỏ lại 6 đứa con.

Lúc chúng tôi đến, giữa nhà là chiếc quan tài đã bật nắp, rất đông bà con hàng xóm cùng nhau kéo đến chia buồn với gia đình. Ai nấy cũng rớt nước mắt khi nhìn 6 đứa con của chị Thúy vẫn hồ hởi, cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Cháu nhỏ nhất chưa tròn 2 tuổi thỉnh thoảng chạy quanh chiếc giường gọi: "Mẹ ơi! Sao mẹ ngủ chưa dậy?"…

Anh kể, trước khi nhảy cầu, tối hôm qua, anh và vợ có lời qua tiếng lại về khoảng tiền 400 ngàn đồng lãi vay 12 triệu đồng thuộc diện hộ cận nghèo. Vì bình thường mỗi tháng vừa lãi vừa gốc chỉ trả khoảng 200 ngàn nhưng hôm nay lên 400 ngàn nên anh Thùy có hỏi và được vợ nói tháng trước chưa trả nên tháng này trả luôn.

"Hai vợ chồng có lời qua tiếng lại rồi cũng đi ngủ, sáng ra ăn sáng rồi tôi đi làm. Đến hơn 8 giờ, bà con trong xóm chạy lại báo vợ tôi nhảy cầu. Tôi rụng rời tay chân", anh Thùy ứa nước mắt.

Anh Thùy vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của vợ - Ảnh: báo Người Lao Động

Cũng theo anh Thùy, ngoài khoảng tiền nợ 12 triệu đồng của Nhà nước lúc xây nhà (năm 2019), hai vợ chồng còn nợ 40 triệu đồng khác cũng của Nhà nước khi đứng ra vay giúp anh của chị Thúy để cho con chữa bệnh.

Bà Nguyễn Thị Lộc (68 tuổi, mẹ chồng chị Thúy), cho biết vì cuộc sống khổ cực nên bình thường hai vợ chồng chị Thúy thỉnh thoảng có lời qua tiếng lại nhưng chưa bao giờ to tiếng. "Sáng nay ngủ dậy, nó đi cắt cỏ cho bò rồi chở con đi học. Tôi có hỏi sao con không đi làm, nó bảo con xin đi làm trễ. Xong nó chạy xe đi, rồi không thấy về nữa. Bà con báo tin với tôi, nó bỏ lại đôi dép, xe máy trên cầu nên tôi rụng rời chạy lên nhưng không thấy đâu", bà Lộc kể.

Ông Lê Quang Lang, cha chồng chị Thúy, cho biết hai vợ chồng chị Thúy lấy nhau đã được 14 năm, lúc còn đi làm rẫy ở Đắk Lắk và hiện đã có với nhau 6 người con, đứa lớn nhất chuẩn bị lên lớp 8, nhỏ nhất chưa tròn 2 tuổi.

"Cách đây 5 năm, 2 vợ chồng nó chuyển từ Đắk Lắk về đây sinh sống, rồi xây cái nhà tạm bợ trước sân nhà tôi. Hàng ngày, thằng Thùy đi làm phụ hồ được vài trăm ngàn/ngày, con Thúy đi may cho nhà máy cũng kiếm được 5-6 triệu/tháng. Mấy cháu nhỏ để vợ chồng tôi trông coi, đói kém cũng có rau củ ăn qua ngày. Ai ngờ đâu, giờ con Thúy làm chuyện dại dột như này", ông Lang nức nở.

Ông Lê Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, cho biết trước kia vợ chồng chị Thúy thuộc diện hộ nghèo của xã, rồi xuống hộ cận nghèo. Năm ngoái, hộ gia đình chị Thúy được xóa hộ cận nghèo. "Hai vợ chồng rất chí thú làm ăn, chưa nghe bất kỳ điều tiếng gì. Nhiều khả năng do khó khăn, cộng áp lực nợ nần nên mới nảy sinh hành động thiếu suy nghĩ... Trước mắt, địa phương cũng trích kinh phí, hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng", ông Phi cho biết.

Trước đó dẫn theo nguồn tin từ báo Lao Động, 8 giờ sáng ngày 21/7 người dân phát hiện chiếc xe máy và đôi dép của chị Thúy trên cầu Đập Quánh, ở thôn Vạn An 1, xã Nghĩa Thương. Nghi chị Thúy nhảy cầu tự tử, nên người dân đã báo cho lực lượng chức năng.

Hiện trường nơi chị Thúy tự tử - Ảnh: báo Lao Động

Được biết, gia đình chị Thúy có hoàn cảnh hết sức khó khăn, vợ chồng không có công việc ổn định, sinh 6 đứa con nhỏ. Đứa lớn nhất mới học lớp 5, đứa nhỏ nhất mới tròn 1 tuổi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.