Bình Dương: Người dân tá hỏa khi phát hiện thợ xăm tử vong trong tư thế treo cổ, trước lúc chết có biểu hiện buồn trên MXH

Xã hội 22/07/2022 16:21

Vụ việc diễn ra tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động khuya ngày 21/7, tại một nhà trọ ở đường D28 khu dân cư Vietsing (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương), một nam thanh niên được phát hiện chết trong tư thế treo cổ. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh T.V.T. (SN 2001, quê An Giang).

Bình Dương: Người dân tá hỏa khi phát hiện thợ xăm tử vong trong tư thế treo cổ, trước lúc chết có biểu hiện buồn trên MXH - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Người Lao Động

Một người quen của T.V.T cho biết trước đó một ngày đã gọi cửa phòng của nam thanh niên này nhưng không thấy mở cửa, đến khuya 21-7 gọi thêm lần nữa vẫn không thấy trả lời.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, gọi mãi không thấy trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người này dùng ghế trèo lên trên nhìn qua cửa sổ thì phát hiện anh T. trong tư thế treo cổ. Sự việc sau đó đã được trình báo cơ quan công an.

Bình Dương: Người dân tá hỏa khi phát hiện thợ xăm tử vong trong tư thế treo cổ, trước lúc chết có biểu hiện buồn trên MXH - Ảnh 2
Phòng trọ nơi phát hiện ra nạn nhân T.V.T. - Ảnh: báo Tiền Phong 

Nhận tin báo, công an địa phương đến hiện trường phá cửa và phát hiện anh T. đã tử vong nên tiến hành phong tỏa, khám nghiệm tử thi.

Được biết, nạn nhân làm nghề phun xăm nghệ thuật. Trước khi xảy ra vụ việc, anh T. có đăng dòng trạng thái thể hiện tâm trạng buồn.

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